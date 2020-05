Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Roberta “minaccia” Veronica, Giovanna furiosa (VIDEO)

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, quella di mercoledì 6 maggio, assisteremo a nuovi ed esilaranti colpi di scena per gli esponenti del trono classico e over. Dopo la sfilata sensuale andata in onda ieri e dopo che Giovanna ha potuto incontrare l’Alchimista mascherato, ci saranno nuovi risvolti.

Gemma e le altre donne del parterre si cimenteranno in una nuova sfilata, mentre Giovanna continuerà a relazionarsi con i suoi corteggiatori. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni presenti su Witty TV, la tronista avrà un duro scontro con uno dei suoi spasimanti.

La sfilata diventa di fuoco a Uomini e Donne

Oggi 6 maggio a Uomini e Donne vedremo che le dame si cimenteranno in un’altra sfilata intitolata “Vai dove ti esplode il cuore”. Tra le varie esibizioni particolare rilevanza avrà quella di Roberta, la quale darà luogo ad una performance davvero molto seducente. Successivamente, poi, la Di Padua avrà un duro scontro con Veronica Ursida. Durante il dibattito Roberta “minaccerà” la sua interlocutrice dicendole che potrebbe avere interesse ad insinuarsi in una sua conoscenza.

Nel frattempo, poi, Tina continuerà a stuzzicare Sirius, il 26enne corteggiatore di Gemma Galgani. Nel caso specifico, il nuovo arrivato rimarrà stupefatto nel momento in cui sentirà l’appellativo “mummia” e chiederà a chi sia riferito. A quel punto, l’opinionista perderà le staffe e gli chiederà cosa avesse seguito fino a questo momento per cadere così tanto dalle nubi. Inutile dire che da lì scoppierà un’ennesima lite. (Clicca qui per il video)

Anticipazioni 6 maggio: Giovanna furiosa

In seguito, poi, la puntata di Uomini e Donne del 6 maggio si sposterà su Giovanna. La fanciulla ha avuto modo di incontrare dal vivo l’Alchimista, ma quest’ultimo ha deciso di indossare una maschera e una voce metallica per non farsi riconoscere. Questo velo di mistero sta incuriosendo sempre di più l’Abate allontanandola dalle vecchie conoscenze. La fanciulla, infatti, avrà un durissimo scontro con un suo corteggiatore durante il quale gli dirà di non sentirsi desiderata da lui.

Che si tratti di Sammy? Molto probabile. Successivamente, anche Gianni Sperti si infurierà con uno dei corteggiatori. Dopo aver espresso la sua opinione, infatti,. uno degli spasimanti della tronista lo attaccherà pesantemente e lui reagirà rispondendo a tono. L’opinionista, infatti, redarguirà il suo interlocutore dicendogli di essere libero di manifestare il suo pensiero.