Giulia De Lellis è incinta? Lo scatto rubato di Chi accende i gossip (FOTO)

Tra le coppie più discusse del momento c’è, sicuramente, quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis, che tra l’altro potrebbe essere incinta. In queste ore, infatti, sul web è stata pubblicata la copertina dell’ultimo numero del settimanale Chi.

Ebbene, in prima pagina c’è proprio un’immagine che ritrae la coppia felice e un dettaglio ha fatto impazzire i fan. In molti si sono chiesti se la ragazza sia in dolce attesa e non solo questo. Vediamo tutti i dettagli.

La foto che ha fatto ipotizzare che Giulia De Lellis sia incinta

Poche ore fa, sul profilo Instagram ufficiale del settimanale Chi sono apparse delle foto inerenti la copertina dell’ultimo numero. In bella mostra c’è proprio la coppia più cult di questo periodo. A generare particolare sgomento, però, è stato un elemento che riguarda Giulia De Lellis, che ha fatto credere che possa essere incinta. Tutti sapranno che i due hanno deciso di trascorrere questo periodo di quarantena insieme.

Stando a quanto emerso, però, la fase 2 potrebbe riservare per loro dei cambiamenti, dato che pare non vivranno più sotto lo stesso tetto. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dai social, è probabile che tutte le settimane trascorse a stretto contatto possano aver regalato ai due una bella sorpresa. Dall’immagine presente sulla rivista di Alfonso Signorini, infatti, Giulia si tocca teneramente la pancia, mentre il suo compagno l’abbraccia da dietro posando le sue stesse mani sul ventre della donna. (Continua dopo il post)

Le critiche di alcuni utenti

Questo scatto così romantico ha immediatamente insinuato il dubbio che Giulia De Lellis possa essere incinta. Ad ogni modo, i numerosi utenti di Instagram si sono posti anche molte altre domande. Come è normale che sia in questi casi, a parte i fan, ci sono anche gli hater. Questi ultimi hanno accusato la coppia di aver dato luogo a questo gossip solo per far parlare di sé.

Per tutto questo periodo si sarebbero divertiti a disseminare indizi per spingere i fan a credere nel loro riavvicinamento. Dietro tutto questo, però, potrebbe esserci solo del mero business. Ad ogni modo, per il momento nessuno dei due si è espresso sulla questione gravidanza. Considerando il tempo che hanno fatto passare prima di confessare di essere tornati insieme, è probabile che ci sia molto da attendere anche in questo caso.