Il Paradiso delle signore trama replica 7 maggio: Nicoletta sbotta contro Riccardo

Al Paradiso delle signore c’è stata una rapina e nella puntata in onda il 7 maggio i protagonisti dovranno scoprire chi sia il colpevole. Rocco verrà coinvolto nell’increscioso avvenimento e verrà fatto visitare, mentre Vittorio rinuncerà alla luna di miele.

Nicoletta e Riccardo, invece, continueranno a giocare con il fuoco. Durante uno dei loro soliti incontri fortuiti, la fanciulla avrò uno sfogo contro il suo ex e arriverà a pronunciare contro di lui parole fortissime.

Vittorio fa fronte al furto al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 7 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio e Marta saranno costretti ad abbandonare l’idea di partire per il viaggio di nozze. Purtroppo, la rapina avvenuta al grande magazzino ha messo a dura prova tutti, specie Rocco. Quest’ultimo, infatti, è stato aggredito generando molta preoccupazione in sua zia Agnese. I protagonisti cominceranno ad indagare sul colpevole e, tra i nomi, quello più gettonato sarà quello di Ugo Tagliabue.

Le Veneri saranno molto spaventate dalla vicenda, ma Conti proverà a rassicurarle dicendo loro di avere un piano di riserva per rimediare alla situazione. Intanto, all’interno della soap opera farà il suo ingresso un nuovo personaggio, ovvero, Armando Ferraris, vecchio amico di Luciano. La signora Amato subito rimarrà colpita dall’affascinante uomo.

Trama 7 maggio: lite tra Nicoletta e Riccardo

Il clima continuerà ad essere parecchio teso al Paradiso delle signore, ma nella puntata del 7 maggio i colpi di scena non saranno solo questi. Nicoletta, infatti, raggiungerà di nascosto Riccardo. I due si lasceranno andare nuovamente alla passione, ma questa volta la moglie di Cesare mostrerà un po’ di risentimento e senso di colpa. Per tale motivo, la fanciulla se la prenderà con l’oggetto del suo desiderio e arriverà a dirgli cose molto pesanti.

La donna, infatti, dirà di odiarlo, ma sarà solo un modo per tirare fuori tutta la rabbia repressa che nutre a causa della situazione. Al grande magazzino, intanto, si continuerà a fare fronte alle conseguenze del furto. Francesca Molinari, nuova capo commessa, terrà sotto controllo la situazione e farà il possibile per consentire alle Veneri di lavorare in un clima quanto più sereno possibile.