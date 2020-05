Alba Parietti la sua confessione inaspettata “Iniziato con mal di gola, ora sono immune”

Alba Parietti in isolamento per 14 giorni

Alba Parietti ha raccontato una storia che la accomuna oggi a moltissimi italiani. La donna ha scoperto di avere avuto il coronavirus, facendo dei test sierologici dai quali è risultato che ha sviluppato gli anticorpi. Lo ha scoperto solo adesso dopo più di due mesi. Potrebbe essere una bella notizia ma non lo è perché se da un lato ha sconfitto il virus, dall’altro non si sa cosa rischia da adesso in poi.

Gli studi fatti fino ad ora non permettono di capire se chi ha avuto il virus è in salvo o può ammalarsi di nuovo a seguito di una mutazione.La donna ha raccontato di avere scoperto di averlo contratto soltanto adesso. Mentre il momento in cui ne ha sofferto lo ricorda benissimo.

È stata la sera del 9 marzo, quando a seguito di mal di gola e spossatezza, ha scelto di misurare la temperatura. Ha scoperto di avere 37,8, quindi ha chiamato il suo medico di famiglia e gli ospedali di Milano. Sotto consiglio del medico ha preso una Tachipirina, mentre gli ospedali non le hanno nemmeno risposto.

In quel periodo, ovvero il periodo iniziale del virus che corrisponde anche al massimo picco, negli ospedali non rispondevano alle chiamate, perché erano tutte identiche. Così dopo aver preso la Tachipirina si è resa conto che la febbre era passata, mentre tutto il resto, spossatezza, dolori, mal di gola era rimasto. Per questo motivo ha scelto di iniziare la sua quarantena, un autoisolamento di 14 giorni per evitare di mettere a rischio comunque altro componente della sua famiglia.

Alba Parietti, da parte sua tanta responsabilità e paura

Alba Parietti oggi racconta di essere stata fortunata, di averlo vissuto sì in prima linea come molti altri, ma non in forma pesante, la sua forma influenzale è stata abbastanza leggera tanto da lasciarla tranquilla in casa, è guarita curandosi da sola addirittura semplicemente con una Tachipirina.

Ciò che le risulta strano è che lei sin da subito Ha preso provvedimenti indossando guanti e mascherina, dato che di questo virus Ha avuto particolarmente paura Sin dal primo giorno.Ecco perché non si spiega cosa possa essere successo.

Un invito alla responsabilità ed alla saggezza

Nel frattempo la donna invita tutti a stare molto attenti e non abbassare la guardia, Anche se le cose sembrano essere migliorate, niente È finito, rassicurarsi troppo e sentirsi liberi in questo momento potrebbe essere l’inizio della fine.

Chiede quindi di essere responsabile saggi, come hanno dimostrato nella maggior parte dei casi giovani in maniera inaspettata. Il tutto soprattutto dopo aver visto le immagini di Milano e Napoli, alla pazza gioia in un periodo di sofferenza come questo..