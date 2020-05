Adele, la cantante lascia tutti senza fiato meno 50kg una bomba sexy (FOTO)

Adele riappare in pubblico in splendida forma

Adele ha pubblicato una foto a seguito del suo compleanno festeggiato ieri, per ringraziare tutti coloro che le hanno rivolto e dedicato un dolce pensiero. I suoi follower Infatti nella giornata di ieri le hanno fatto tantissimi auguri, Nella speranza che la cantante stia è bene dato che non è una donna che ama usare troppo i social, lo fa ma con leggerezza e soprattutto non giornalmente.

Così ha pubblicato una foto dalla quale si vede che è in splendida forma. Tutto frutto di una dieta durata parecchi anni, dimagrita, solare, tanto da sembrare un'altra persona. È tutto frutto di impegno e sofferenza, la dimostrazione che chi ha un obiettivo può ottenere tutto partendo da zero con forza e tenacia.

Adele, un pensiero ai medici che stanno lottando contro il virus per salvare vite

Adele mediante il post Instagram ha voluto non soltanto ringraziare tutti coloro che l’hanno pensata, ma anche esprimere un pensiero, una dolce speranza nei confronti di tutti. Ha affermato che spera stiano tutti bene, nonostante la paura e la sofferenza causata dal virus.

A proposito di questo si si è soffermata proprio sui medici che si stanno impegnando giornalmente per salvare la vita a chi si è ammalato. Un infinito grazie rivolto a tutti che ci fa capire ancora una volta quando la cantante sia brava, sincera ed altruista.

La cantante ha smesso di bere e adesso mangia sano

Ritornando al suo aspetto estetico è stato proprio questo a colpire chiunque. Nessuno si aspettava di vederla tanto cambiata. Una smagliante forma fisica che non aveva durante l’ultima apparizione in pubblico che risale a settembre. In quell’occasione si è mostrata all’afterpary degli Oscar 2020 che aveva organizzato Beyoncé insieme a Jay-Z al Chateau Marmont. La donna si era presentata indossando un abito animalier.

Quell’abito aveva attirato l’attenzione di tutti tanto da diventare protagonista di un’intervista con presentatrice polacca Kinga Rusin. La giornalista a proposito di quell’intervista disse che le pantofole venivano fornite a tutti all’ingresso del party. E che durante la loro chiacchierata, Adele osservando i suoi tacchi l’aveva invitata a provare le sue pantofole certamente più comode.

Poi l’affermazione che nessuno si aspettava, la cantante che ha stregato il mondo intero con una voce strabiliante è riuscita a perdere peso perché ha smesso di bere e sta mangiando cibo sano. È tornata ad essere sicura di sé tanto da vestirsi in modo sobrio ed elegante ed essere pienamente soddisfatta di sé.