Torino: bimbo di quattro anni cade in una buca profonda

Tragedia sfiorata a Torino, dove un bambino di soli quattro anni è precipitato in una buca profonda mentre stava passeggiando con il padre al parco Dora. I due stavano prendendo un po’ di aria fresca nel parco Dora ma, quella che doveva essere una semplice uscita dopo il lungo lockdown legato all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato il piccolo in ospedale. La zona è stata quindi recintata e messa in sicurezza.

Torino: paura al parco Dora per un bimbo di quattro anni

Mentre stava passeggiando con suo padre, un bambino di quattro anni è rimasto vittima di un brutto incidente. Il fatto si è verificato al parco Dora di Torino. Il piccolo, improvvisamente, ha sentito la terra cedere sotto i suoi piedi. Nel giro di pochi secondi, nel prato dove stava camminando con il papà, si è aperta una voragine. Il bimbo è caduto così in una buca alta ben quattro metri.

Momenti di terrore allo stato puro al parco Dora di Torino. Dopo che il piccolo è caduto nella buca che si aperta improvvisamente nel terreno, il padre ha tentato di calarsi nella voragine per trarre il salvo il bimbo che, disperato, piangeva a dirotto. Grazie all’aiuto di altre persone presenti, l’uomo è riuscito a raggiungere il bimbo scendendo fino alla base della voragine. Miracolosamente, ha trovato il figlio in buone condizioni, nonostante il volo di ben quattro metri.

Il bimbo è illeso, solo un grande spavento

Il padre del bimbo caduto in una buca profonda quattro metri al parco Dora di Torino ha potuto tirare un sospiro di sollievo una volta giunto in profondità. Il piccolo, nonostante il grande spavento, stava bene e non presentava gravi ferite.

Ovviamente, sono arrivati immediatamente i soccorsi al parco Dora di Torino. Il personale sanitario ha prestato le cure necessarie a padre e figlio, molto spaventato per quanto accaduto. Il bambino è stato comunque portato in ospedale con l’ambulanza in via precauzionale.

La caduta di quattro metri non ha però determinato serie conseguenze per il giovane malcapitato, se non qualche escoriazione e un grandissimo spavento. Le autorità competenti hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la buca del parco Dora che si è aperta all’improvviso sotto i piedi del bimbo. La zona è stata interamente recintata, così che non possa essere raggiunta da altri passanti.