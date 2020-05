Cane di quasi 2 metri si comporta come un cucciolo e salta sulle gambe del padrone

Un cane alto quasi due metri si comporta come un cucciolo e non smette ancora oggi di sedersi sulle ginocchia del proprietario. Quasi come fosse ignaro della sua taglia, pensa ancora piccolo e di poter essere preso in braccio senza problemi.

Cane di quasi due metri come un cucciolo: Rowlf intenerisce i padroni

Il cane di quasi due metri è barboncino di Terranova di due anni di nome Rowlf. Il cucciolo si comporta ancora come fosse piccolo, intenerendo i suoi proprietari, i quali credono che l’animale non abbia contezza delle sue dimensioni giganti.

Rowlf è stato adottato dalla famiglia Pankhurst nell’estate del 2018. In quel periodo è passato da un minuscolo cucciolo a un enorme cane alto quasi due metri, con un peso a dir poco considerevole. Nonostante la sua crescita celere e consistente, il cane si comporta ancora come un cucciolo. Spesso tenta di sedersi sulle gambe del suo proprietario, sulle ginocchia di Craig, anche se è troppo grande.

Le dichiarazioni del padrone Craig

Craig, il padrone ha dichiarato che per lui Rowlf è una leggenda data la sua stazza enorme. Non si rende davvero conto delle sue dimensioni, pensa di essere un cucciolo o delle stesse dimensioni dei bulldog. Quindi fa cose che per i suoi connotati, non sono adatte.

Spesso si lancia su un letto di dimensioni normali quasi come potesse davvero sorreggerlo e invece è più grande lui che il letto stesso. Può sembrare goffo, ma gli piace fare le cose come i cani di normale taglia,. In pratica cerca di farsi il più piccolo possibile per esser normale.

Ogni tanto cerca di saltargli sul grembo, e per Craig è abbastanza divertente quando lo fa. Pensa di essere un cagnolino. Ma è così gentile e stranamente facile da gestire in casa. La sola cosa che non ama è fare il bagno.

Il legame tra Craig e Rowlf

Due anni fa Craig ebbe un ictus che lo rese incapace di camminare da solo. Tende infatti a zoppicare e non riesce a fare molte cose. Fu in quel momento che decise di prendere un cane e scelse Rowlf. Craig sostiene che prendersi cura del cane lo ha davvero aiutato a riportare la sua vita alla normalità. Fare l’esercizio quotidiano attraverso la camminata con il suo cane di quasi 2 metri ha migliorato la coordinazione motoria di Craig. Ha anche sviluppato la sua forza nella parte sinistra ed è stato in grado di aumentare la velocità nella camminata.

Rowlf è divertente, energico e coinvolgente. È felice di poltrire, farsi coccolare e giocare con tutti. Alla fine è stato acquistato per la guarigione di Craig. Ma ora è molto di più.