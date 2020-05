Uomini e Donne, gravi accuse per un tronista. Ecco i dettagli

Gravi accuse per un tronista

Per la gioia dei telespettatori, è stato riproposto il vecchio format di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha accettato il corteggiamento di un 26enne, scatenando così il web. Giovanna Abate ha incontrato per la seconda volta l’Alchimista e, secondo il parere di molti, potrebbe trattarsi di Manuel Galiano.

Per quanto riguarda Carlo Pietropoli e Sara Shaimi, sembra che abbiano sospeso il loro percorso. Tuttavia da qualche ora l’attenzione si sta focalizzando su un’ex partecipante del Trono Classico. Ad alimentare il gossip sul suo conto ci ha pensato Deianira Marzano.

‘In Spagna si dice che non gli piacciano le donne’

Le gravi accuse per un tronista sono sempre dietro l’angolo quando si fanno delle insinuazioni sul loro conto. In questo caso si tratta dell’orientamento sessuale di Ivan Gonzalez. L’influencer sta avanzando questa ipotesi, anche perché Sonia Pattarino ha riferito che a Madrid non è considerato dalle donne.

Le sue parole hanno spiazzato perché è impensabile restare indifferenti al fascino del giovane spagnolo. Come se non bastasse quest’ultimo ha detto ai suoi fan di non poter vedere una persona a lui molto cara. Quando la pandemia darà un attimo di tregua, non esiterà a organizzare un incontro. Non ha dato alcuna informazione a riguardo, dunque non è da escludere che si tratti di un uomo.

Il diretto interessato non ha ancora replicato, però potrebbe farlo a breve. Gli italiani non credono a questo pettegolezzo per via delle sue relazioni con varie donne, tra cui Paola Caruso e l’ex fidanzata. Inoltre con Valeria Marini ha avuto un’amicizia ambigua ai tempi di Temptation Island Vip.

‘Si è comportata malissimo nei miei confronti’

Ivan non perde mai occasione di puntare il dito contro Sonia, dato che non si è potuto difendere quando era nella casa. Pensa che la sua uscita dalla casa sia dipesa dalle cattiverie che lei ha detto, senza dargli modo di replicare. La storia è finita per tanti motivi, tra cui l’eccessiva gelosia.

La giovane non tollerava che le fan si avvicinassero per abbracciarlo o chiedere selfie. Del resto sapeva con chi si era sentimentalmente impegnata, ovvero con un personaggio pubblico. Per questo motivo si è sentito preso in giro.