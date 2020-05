Il Paradiso delle signore replica 8 maggio: Agnese e Armando litigano

La puntata di venerdì 8 maggio del Paradiso delle signore sarà incentrata sugli sforzi di tutti i dipendenti del grande magazzino per rimediare ai danni del furto. Le Veneri mostreranno tutta la loro devozione trascorrendo l’intera notte al lavoro.

Tra Rocco e Armando, invece, si creerà un bel feeling, dato che il giovane vedrà in lui una figura paterna. Lo stesso, però, non può dirsi per quanto riguarda Agnese. Quest’ultima, infatti, apparirà alquanto insofferente alla figura del nuovo arrivato.

Le Veneri rimediano ai danni del furto al Paradiso delle signore

Continua la messa in onda delle repliche della quarta stagione del Paradiso delle signore e l’8 maggio andrà in onda l’ultimo episodio di questa settimana. In tale puntata assisteremo al grande sforzo fatto da Vittorio e dalle Veneri per cercare di sistemare gli abiti in modo da poterli comunque esporre in vetrina. Tutte le fanciulle lavoreranno duramente tutta la notte e questo porterà Conti a fare loro una bella sorpresa.

Di fondamentale importanza, naturalmente, si rivelerà la collaborazione della sarta Agnese e della stilista Gabriella. In questo periodo così complicato per lo shopping center, però, subentrerà un altro colpo di scena inatteso. Umberto Guarnieri, infatti, dirà di essere intenzionato a ritirare le sue quote in modo da uscire dalla società. Chi sarà disposto a prendere il suo posto?

Trama 8 maggio, la lite tra Armando e Agnese

Inaspettatamente sarà Riccardo a farsi avanti in questo nuovo progetto. Il giovane manifesterà la volontà di acquisire le quote del padre e diventare socio dell’attività. La puntata dell’8 maggio del Paradiso delle signore, inoltre, sarà contraddistinta da una discussione tra Agnese e Armando. La donna sarà stranamente infastidita dal nuovo arrivato ma, al contempo, non potrà fare a meno di chiedersi perché prova così tanto interesse per ciò che fa.

Rocco si mostrerà particolarmente propenso ad interagire con il nuovo arrivato. In lui, infatti, riscontrerà la figura paterna che gli è sempre mancata. Nicoletta, invece, continuerà ad essere estremamente confusa tra Cosimo e Riccardo. Per tale ragione, continuerà a dare luogo ad uscite clandestine con il suo amante. Molto presto, però, la situazione potrebbe compromettersi, dato che sua madre Silvia sarà sempre più sospettosa del comportamento della giovane.