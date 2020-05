Tiberio Timperi ammutolisce la Balivo durante la diretta, poi arrivano le scuse

Dopo aver ammutolito Caterina Balivo in diretta Tiberio Timperi si scusa, scopriamo cosa è successo

Il ritorno di Caterina Balivo con il suo programma Vieni da me è stato accolto con gioia dai telespettatori. La conduttrice è tornata in tv dal 4 maggio, dopo uno stop di diverse settimane a causa del lockdown. Il pubblico è stato entusiasta di rivedere la conduttrice, anche se in realtà non si è assentata del tutto.

Infatti, la Balivo è stata presente in collegamento su Instagram, dove ha condiviso con i suoi followers anche momenti della sua quotidianità. Ha anche lanciato un nuovo format progettato dal marito Guido Maria Brera, che ha avuto molto successo e che presto rifaranno. Insomma, è stata a contatto con il suo pubblico e adesso è tornata in tv grazie all’avvio della Fase 2.

Tiberio Timperi si confessa a Vieni da me

Anche se diversi programmi sono tornati, le misure di sicurezza devono essere rispettate e così ha fatto anche Caterina Balivo. La conduttrice si è presentata negli studi con un dispositivo di protezione che ha stupito tutti. Sia il pubblico che i colleghi sono rimasti stupiti e anche Tiberio Timperi non ha mancato di fare la sua osservazione.

Timperi scherzando le ha detto che sembrava un elicottero, tanto era curiosa la mascherina che indossava Caterina. La battuta pronunciata da Timperi è stata fatta dietro le quinte, prima che cominciasse la diretta. A dirlo è stata la stessa Balivo nelle sue Storie di Instagram. In puntata fra gli ospiti c’è stato proprio Tiberio Timperi, conduttore di Uno Mattina in Famiglia, che ha parlato di quanto vissuto a ‘Ballando con le stelle.

Il conduttore rimprovera bonariamente la Balivo

Il conduttore e giornalista ha detto di aver vissuto una bellissima esperienza ma ha giudicato Mariotto insopportabile. La sua è stata una battuta ironica, ma sincera, che però non ha sminuito la sua stima per il giudice. La sua critica è dovuta al fatto che Mariotto spesso lo ha criticato durante il suo percorso e a volte lo ha anche massacrato.

Riguardo invece a Francesca Fialdini, ex compagna di lavoro a ‘La vita in diretta’, il presentatore ha usato l’emoticon “intelligente”. Nel corso dell’intervista gli autori hanno detto alla Balivo che c’era poco tempo a disposizione. La conduttrice si è distratta e Timperi l’ha rimproverata, però con affetto. Fra i due ci sono state delle battutine e anche la promessa che tornerà di nuovo a Vieni da me!