Trovato serpente a due teste: indiani inneggiano al cattivo presagio

Grande shock in India. Alcuni esperti di fauna selvatica hanno analizzato un serpente a due teste dopo che quest’ultimo era stato trovato da un fotografo. Tra lo sgomento di un animale così raro, quasi considerato scherzo della natura, e leggende misteriose su questo strano animale, gli abitanti del posto inneggiano già al cattivo presagio. Sono convinti infatti che porterà sfortuna.

Serpente a due teste: ritrovamento shock

Il misterioso serpente, le cui due teste competono l’una contro l’altra per accaparrarsi il cibo, è stato trovato nella foresta di Dhenkikot nell’India orientale dal fotografo Rakesh Mohalick. L’uomo è rimasto ovviamente senza parole, anche perché questi animali geneticamente deformi, spesso non sopravvivono facilmente in cattività. Mohalick comunque ha ripreso tutto in un video: il serpente a due teste, arzillo che una volta visto è stato studiato dagli esperti di fauna selvatica.

Incredibilmente ognuna delle teste compete l’una contro l’altra per il cibo – il che significa che tali serpenti di solito non vivono a lungo. Tuttavia la grandezza dell’animale lascia intendere che lo stesso se la cava parecchio nel suo habitat naturale. Ol rettile caratteristico è stato trovato nella foresta di Dhenkikot nel santuario della fauna selvatica di Keonjhar a Odisha, nell’India orientale.

Lo sgomento del fotografo

Il serpente a due teste cucciolo è stato scoperto da Rakesh Mohalick ed è stato identificato come un serpente lupo. Si tratta di una specie non velenosa, per cui da questo punto di vista gi abitanti del posto possono stare tranquilli.

Il fotografo Rakesh ha dichiarato: “Una delle due teste è leggermente più sviluppata ed entrambe sono in conflitto tra loro per accaparrarsi il cibo”. Il serpente è lungo 14 cm e ha due teste completamente formate, il che significa che ha quattro occhi di lavoro e due lingue tremolanti.

Entrambe le sue teste lavorano in modo indipendente e questo diventa una sfida per tali creature sopravvivere in natura, secondo Rakesh. Quello che fa ribrezzo ancor più agli abitanti del posto è che di solito gli animali a due teste sono considerati nella cultura del posto un presagio di disastro. Quindi ci si aspetta qualcosa di negativo da un giorno all’altro. Comunque sia, se sebbene siano rari, in giro ce ne sono un centomila, in grado di resistere alla vita nelle foreste. Dopo essere stato identificato ed esaminato, il raro serpente a due teste è stato rilasciato in natura.