Anna Tatangelo incanta il popolo del web

La bella Anna Tatangelo ha un vasto seguito di follower di Instagram. Persone che quotidianamente aspettano con ansia contenuti della cantante di Sora. In questo periodo di reclusione forzata, l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è scatenata con varie iniziative social. Oltre a realizzare dei video in cui fa del fitness, l’artista ha continuato a postare delle foto molto sensuali.

Dopo aver lasciato la star napoletana, la ragazza ha lasciato la villa in cui vivevano insieme rifugiandosi in un appartamento romano insieme al figlio Andrea. Di recente inoltre, Lady Tata si è lasciata andare alla nostalgia, pubblicando degli scatti del suo primo esordio canoro, quando aveva solo 15 anni ed esordiva a Sanremo.

Lo scatto che infiamma i follower

Di recente la bella Anna Tatangelo è tornata attiva su Instagram postando un selfie in penombra. Nonostante la poca luce, è possibile notare la bocca carnosa e la morbida pelle bronzea della cantante di Sora. A corredo dello scatto appena descritto, la madre di Andrea D’Alessio ha scritto la seguente didascalia: “Fuori solo calma apparente”.

Inoltre ha aggiunto una emoticon a forma di microfono come una possibile anticipazione di un nuova canzone in arrivo. In pochissimo tempo il contenuto in questione ha ricevuto la giusta ricompensa, ovvero oltre cento mila likes ma anche commenti. Reazioni positive ma anche le solite critiche da parte dei soliti leoni da tastiera. (Continua dopo il post)

La separazione di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Come accennato prima, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia da diversi mesi. Anche se i due artisti lo hanno comunicato lo scorso marzo, stando a persone a loro vicine, si sarebbero lasciati prima dello scorso Natale.

Il napoletano e la madre di suo figlio Andrea avevano avuto una forte crisi un paio di anni fa con relativa separazione. Dopo mesi la reunion che è durata un battibaleno. Con una Storia sui loro rispettivi account IG hanno comunicato la separazione. Il motivo? Si dice che la frusinate voleva sposarsi in chiesa e lui no.