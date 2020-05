Mangia 6 kg di Nutella al giorno: ragazza sviluppa un lato B da 80 chili

La storia della blogger Natasha Crown ha davvero dell’incredibile. Sebbene avesse, come tutte le donne, l’ossessione di un lato B perfetto, la blogger ha deciso di sviluppare il suo fondoschiena in un modo a dir poco bizzarro. La ragazza mangia infatti 6 kg di Nutella al giorno, e ad oggi solo il peso del suo sedere ammonta ad 80 chili

Mangia 6 kg di Nutella al giorno: la storia di Natasha

La blogger non aveva il sogno di un lato B da urlo. No. Voleva di più: ovvero avere il fondoschiena più grande del mondo. Oltre quindi a sottoporsi a numerosi interventi plastici, ha deciso di dedicarsi ad una dieta sregolata. E così ha mangiato, e tuttora mangia 6 kg di nutella al giorno. Ad oggi solo il SIP sedere pesa 80 kg. Questa sua bizzarra ossessione nasce ai tempi della scuola, ma progressivamente il chiodo fisso è diventato realtà. Ha messo su peso, incurante sia degli inestetismi che della questione salutare, fino a far lievitare oltremisura il suo lato B.

Vero è che non avrebbe mai voluto ingrassare su tutto il corpo, ma abusare con la cioccolata in quel modo le ha fatto sviluppare massa grassa in modo generalizzato. Proio per questo motivo, Natasha si è sottoposta a chirurgia plastica: ha chiesto espressamente ai medici di prelevare il grasso in eccesso su pancia gambe e braccia per depositarlo nel sedere. Questa sua pazzia l’ha costretta a ben 3 operazioni oltre che a consumare quantità industriali di nutella.

Tutto quello che Natasha sfoggia, è frutto dunque di interventi e di un’alimentazione fatta di 6 kg di Nutella al giorno. La blogger oggi ha gli ingaggi lavorativi proprio grazie al suo sedere prorompente ( a dir poco). Nonostante a qualcuno esteticamente possa non piacere, il suo smoderato fondoschiena rientra nel guinness dei primati e fa impazzire una buona parte del web.

Le misure del suo sedere

Ad oggi solo la circonferenza del sup lato B supera i 182 centimetri. Mentre il peso ha superato gli 80 kg. Un record vero e proprio che alla influencer non basta. E infatti ancora oggi mangia 6 kg di Nutella al giorno, insieme ad altri cibi molto calorici. Metter su peso non la preoccupa: tanto con altri interventi chirurgici toglierà al corpo per abbondare nel sedere.

Sui suoi profili social, che ad oggi contano oltre 1 milione di followers, la blogger scrive: “Più ingrasso, più sarà meglio per il fondoschiena. Farò tutto il necessario per avere il lato B più grande del mondo”.