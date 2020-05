Luigi Mastroianni lancia una frecciatina a Irene Capuano: “Le minestre riscaldate…” (FOTO)

Gli utenti di Instagram si divertono spesso a trascorrere del tempo con i fan facendo il giochino delle domande. In questi giorni è stato Luigi Mastroianni a cimentarsi in questo strumento di intrattenimento e tutti hanno notato una velata frecciatina alla ex Irene Capuano.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne ma, dopo mesi di relazione, entrambi hanno deciso di porre fine al loro rapporto. Purtroppo, però, non sono mai emersi i reali motivi celati dietro questa decisione. Tuttavia, i più curiosi sicuramente apprezzeranno quanto trapelato nelle utlime ore.

La frecciatina di Luigi Mastroianni

Anche se la storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano è volta al termine, i due continuano a dire di essere rimasti in buoni rapporti. Una delle ultime Instagram Stories dell’ex tronista di Uomini e Donne, però, sembra lasciar trasparire una versione completamente diversa. Un utente, infatti, gli ha domandato di esprimere il suo parere in merito alla possibilità di ritornare con un ex.

Il siciliano, allora, ha colto la palla al balzo per lanciare qualche stoccata. Nel caso specifico ha detto che, solitamente, le minestre riscaldate non sono mai buone come quelle appena preparate. Tuttavia, esistono delle situazioni in cui, se ci si vuole bene davvero, si può pensare ad un ritorno di fiamma. Nella parte conclusiva del suo intervento, però, ci ha tenuto a ribadire che, secondo il suo punto di vista, la cosa non funziona molto. (Continua dopo la foto)

La reazione di Irene Capuano

In molti, ovviamente, ci hanno visto dietro queste dichiarazioni di Luigi Mastroianni una frecciatina contro Irene Capuano. A sollevare la questione è stata, in particolar modo, l’influencer Deianira Marzano. La donna ha commentato con ironia la frase del protagonista ritenendo che, da quanto emerso, nutrisse ancora un po’ di rancore verso la sua precedente compagna.

La Capuano, dal canto suo, non si è minimamente espressa in merito alla questione. Ad ogni modo, scorrendo tra i vari post del suo Instagram, ne è apparso uno in cui la fanciulla è in compagnia del fratello di Luigi. La ragazza ci ha tenuto a chiarire che, nonostante le cose siano andate come sono andate, il rapporto con quest’ultimo non è minimamente cambiato.