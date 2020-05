Stefano De Martino, quanto guadagna? Cifre record per il marito di Belen Rodriguez

La carriera artistica di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera partecipando come allievo di ballo ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. Di tempo ne è passato da quando muoveva i primi passi sul piccolo schermo. Queen Mary sin da subito ha intuito le capacità del napoletano, infatti lo ha voluto nella sua squadra.

Prima come danzatore professionista e successivamente anche come conduttore del day time. Inoltre ha trovato la massima popolarità sposandosi con la soubrette argentina Belen Rodriguez facendogli un figlio, Santiago. La separazione e la reunion avvenuta un anno fa ha catturato l’attenzione dei media e Stefano è diventato uno dei professionisti più pagati del momento.

I compensi del ballerino napoletano

Il 2019 è stato un anno molto importante per Stefano De Martino. Infatti, il danzatore partenopeo ha condotto Made in Sud insieme a Fatima Trotta e successivamente Stasera Tutto è Possibile. Mentre da un paio di settimane il ballerino è tornato nella sua città natale per mettersi in quarantena in vista della nuova edizione del programma comico di Rai Due.

Tornando ai compensi, stando ai dati trovati sul web, il marito di Belen Rodriguez ha un ingaggio abbastanza alto. Secondo Spy Magazine, nell’estate del 2019, il padre di Santiago facendo il dj ha guadagnato ben 15 mila euro a serata. Una cifra esosa considerato che non è la sua professione.

Stefano De Martino in quarantena a Napoli e lontano da Belen

Ovviamente un cifra minore rispetto ma al collega Gianluca Vacchi. Il noto imprenditore che ha un grosso seguito su Instagram, dietro la consolle percepirebbe a serata ben 50 mila euro. Stefano De Martino si consolerà con l’amore ritrovato di Belen Rodriguez.

E a proposito di questo, qualche giorno fa il ballerino ha lasciato l’appartamento di Milano per raggiungere Napoli. Nella sua città natale vi rimarrà a lungo per questioni professionali. Infatti i vertici della Rai hanno deciso di trasmettere Made in Sud nei mesi estivi dopo lo slittamento dello scorso marzo a causa del Covid-19.