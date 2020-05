Armando Incarnato UeD massacrato sui social “il dettaglio delle registrazioni”

E’ bufera su Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e Donne bersaglio sui social, i telespettatori colpiti dal suo nuovo look, scopriamo cosa è successo

Torma il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e i telespettatori sono stati felici di rivedere i loro beniamini. I fan del Trono Over però hanno notato il nuovo look di Armando Incarnato e sui social è stato subito preso di mira. Anche se contenti che Uomini e Donne sia tornato nella classica versione, i fan non perdono tempo a criticare quando ce n’è bisogno.

Maria da alcuni giorni ha ripreso le registrazioni in studio e fra i protagonisti del Trono Over è tornato anche Armando Incarnato. Non sono passati inosservati i suoi capelli, che hanno risentito della quarantena, infatti non sono proprio curati. E come potevano esserli visto che parrucchieri e barbieri sono stati chiusi per il Lockdown?

Armando Incarnato criticato per i capelli

Non sono mancate quindi le battutine e le frecciatine da parte del pubblico e sui social si è scatenata la polemica. I capelli di Armando Incarnato non sono affatto piaciuti e il pubblico ha cominciato a prenderlo di mira. Sembra proprio che il suo taglio di capelli sia brutto e non gli doni.

Qualcuno si è sorpreso sul fatto che lo stesso Armando non si prendesse cura dei suoi capelli. Infatti, fra gli utenti c’è stato qualcuno che ha detto che Armando poteva farsi i capelli da solo. Incarnato lavora nel settore dell’hairdressing e sorprende che non si sia preso cura di se stesso, visto che sa come fare. Cosa è successo? Non ha avuto tempo di acconciarsi i capelli meglio?

Anche gli abiti di Incarnato sono piaciuti al pubblico

Sono tante le osservazioni che circolano sul social nei confronti di Armando Incarnato, alcune anche pesanti. Qualcuno ha anche detto al cavaliere di darci subito un taglio, poiché pare che nella sua testa ci sia un cespuglio.

Il cespuglio sulla testa di Incarnato sembra rievocare quello dei Beatles, e sembra davvero curioso. Armando è stato anche criticato per quello che indossa durante la puntata. Il pubblico non ha gradito lo stile della camicia e così a gran voce ha invocato di riaprire tutti i negozi, così le persone possono sistemarsi. Insomma, i negozi devono riaprire così anche i protagonisti delle trasmissioni possono acconciare i capelli e vestirsi meglio.