Francesco Chiofalo svela le dimensioni delle sue parti intime: “Mi chiamavano il negro” (FOTO)

Alcune ore fa, Francesco Chiofalo si è lasciato andare a confessioni molto piccanti su Instagram relative alle sue parti intime. L’ex partecipante di Temptation Island si è mostrato senza vergogna ed ha commentato alcuni episodi interessanti della sua vita.

Tutto è cominciato nel momento in cui un utente gli ha fatto una domanda alquanto spinta e lui non ha esitato a rispondere. Naturalmente, come spesso capita in questi casi, l’opinione del web si è spaccata in due parti.

Francesco Chiofalo e il discorso sulle parti intime

L’attuale compagno di Antonella Fiordelisi non è certamente tra i personaggi più amati sul web. Il protagonista, infatti, si rende spesso artefice di polemiche e di comportamenti che vengono reputati per la maggiore alquanto discutibili. Nelle ultime ore, ad esempio, un fan ha chiesto a Francesco Chiofalo di parlare delle sue parti intime. Lui, senza peli sulla lingua, ha risposto che quando era in comitiva con gli amici veniva soprannominato il negro.

Non contento della sua confessione, il personal trainer ha anche aggiunto che tale riferimento non avesse nulla a che vedere con il colore della pelle. Subito dopo questa confessione, il ragazzo è scoppiato in una fragorosa risata. Ovviamente, in molti non hanno apprezzato il suo essere così esplicito e il suo vantarsi di una cosa così privata sui social. (Continua dopo la foto)

Le polemiche contro il personal trainer

Ad ogni modo, oltre alla confessione sulle sue parti intime, Francesco Chiofalo sta generando sgomento anche per altre questioni. In questi giorni, infatti, la sua fidanzata Antonella lo ha raggiunto a Roma da Salerno. In questo clima di piena emergenza sanitaria, dunque, molte persone si sono domandate come fosse possibile una cosa simile. Chiofalo, allora, ha chiarito anche questo aspetto ed ha detto che la compagna si fosse dovuta spostare per questioni lavorative, nel dettaglio, per fare dei casting.

Il chiarimento, però, non è servito a molto, dato che numerosi utenti hanno continuato a chiedersi per quale ragione la donna, dopo l’appuntamento di lavoro, si fosse trattenuta a casa del romano. Francesco, allora, ha risposto anche a questo ed ha detto che la fanciulla sarebbe dovuta stare 14 giorni in isolamento fiduciario prima di poter tornare nella sua regione. Anche questa spiegazione, però, ha lasciato delle perplessità.