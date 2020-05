Gabriele Muccino l’appello choc del regista “Molti si uccidono, altri passeggiano”

Dopo le immagini sui Navigli di ieri pomeriggio arriva l’appello di Gabriele Muccino al Sindaco Sala, scopriamo cosa è successo

Dopo le immagini sui Navigli di ieri pomeriggio arriva l’appello accorato di Gabriele Muccino al Sindaco Sala. Quello che è accaduto ieri lungo i Navigli a Milano ha fatto sollevare polemiche e critiche e subito sui social gli utenti si sono scatenati. Le immagini della gente che passeggiava come se nulla fosse hanno scatenato la bufera ed erano in tanti a gruppo senza guanti e mascherine.

Sono state violate le norme di sicurezza e questo è un danno che va contro il contenimento dell’epidemia. A farsi da portavoce per quanto accaduto è stato Gabriele Muccino, che sui social ha fatto un appello choc al sindaco Sala. Il regista ha rivelato tutta la sua indignazione per questo fatto che ha fatto finire Milano nell’occhio del ciclone.

Gabriele Muccino appello choc al Sindaco Sala

Non è ammissibile che circolino persone senza alcune protezione. Mentre gli altri stanno a casa a fare la quarantena c’è gente che non si cura di nulla. Le immagini della gente che passeggiava ieri lungo i Navigli hanno scatenato un caso mediatico. Il virus non è finito e circola ancora, quindi il comportamento di queste persone è inammissibile. Per capire cosa succederà dovrà passare almeno questa settimana.

Solo dopo infatti sarà possibile capire se ci sarà un picco di contagi o meno. Per questo fa rabbia vedere tante persone che sembra siano tornate alla vita di prima, incuranti delle misure di sicurezza. Gabriele Muccino ha quindi deciso di richiamare all’attenzione il sindaco di Milano per prendere provvedimenti.

Muccino condanna la leggerezza e l’egoismo dei milanesi

Il regista ha detto che c’è gente che si toglie la vita perché ha perso tutto. I milanesi invece dimostrano di essere arroganti e di non essere affatto solidali con chi sta soffrendo. La loro leggerezza e la loro superficialità sono un danno per gli altri. Il regista ha parlato apertamente contro il comportamento di tanti milanesi che si sono riversati sui Navigli come se il virus non ci fosse più.

Non solo a Milano, anche a Roma ci sono state delle scene simili, e anche in altre zone di Italia le persone sono tornate a passeggiare. Il fatto grave è quello di non tenere conto delle regole. Ma Muccino ha calcato la mano sui milanesi e ha fatto appello al sindaco Sala di chiudere i navigli.