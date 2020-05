Federica Panicucci delusa ed arrabbiata a Mattino 5: “Siamo tutti esterrefatti…”

Le parole del virologo Andrea Crisanti

La prima settimana dopo la Fase 2 si è conclusa con una grossa delusione per Federica Panicucci. La professionista che è tornata ad affiancare Francesco Vecchi, nella seconda parte di Mattino 5 si è ccupata ancora una volta dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

La donna in collegamento via Skype aveva diversi ospiti per parlare di quello che sta accadendo dallo scorso lunedì, ovvero da quando il Governo a fatto i primi allentamenti. La padrona di casa del rotocalco di Canale 5 ha intervistato il virologo Andrea Crisanti, mostrando a quest’ultimo delle immagini deplorevoli.

In pratica ai navigli a Milano e Villa Borghese a Roma erano pieni di persone senza essere distanti tra loro e in molti senza mascherine. Video che ha fatto perdere la pazienza al medico sottolineando che si tratta di un atteggiamento che potrebbe riportare alla Fase 1. A quel punto la Panicucci è sbottata così: “Noi siamo tutti esterrefatti, è lo stato d’animo di tutti”.

La rabbia di Federica Panicucci

Federica Panicucci non sopporta che per colpa di diversi individui venga vanificato il sacrificio di due mesi. Venerdì, nel suo spazio a Mattino 5 la conduttrice Mediaset si è sfogata dicendo che la gente non può andare in giro senza mascherina protettiva.

“Siamo stati in quarantena, abbiamo fatto sacrifici, con i figli a casa, tutte le attività chiuse. Ci viene da pensare che tutto quello che è stato fatto sia stato inutile”, ha asserito la collega di Francesco Vecchi. Inoltre la professionista toscana ha lanciato un altro appello al numeroso pubblico che ogni mattina guarda il rotocalco di Canale 5.

L’appello di Federica Panicucci a Mattino 5

A Mattino 5, mostrando quello che è accaduto nelle ultime ore ai Navigli di Milano, ma anche a Villa Borghese nella Capitale, Federica Panicucci ha fatto notare che tanta gente se ne infischia di portare la mascherina.

“Voglio lanciare un messaggio a tutti quanti la mascherina è l’unico mezzo per proteggerci e proteggere gli altri”, ha sottolineato la compagna di Marco Bacini che era visibilmente arrabbiata e attonita per quello che è accaduto nelle due città.