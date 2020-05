Nicki Minaj la famosa cantante che cosa ci sta nascondendo? “Ho sempre la nausea”

Nicky Minaj la pop star rivela il suo segreto

Nicki Minaj ha sempre detto ai suoi follower di desiderare con tutta se stessa una gravidanza. A quanto pare il suo attuale compagno è la persona giusta con la quale vorrebbe mettere su famiglia. Hanno sempre avuto questo grandioso desiderio, potrebbero aver trovato nell’altro la persona ideale per creare famiglia, un figlio sicuramente andrebbe a chiudere il cerchio dando loro tutta la felicità che meritano.

La cantante già da qualche tempo parla di un senso di maternità che prima non aveva mai sentito. Quindi perché non approfittare di questo periodo per provare a metter su famiglia? I follower le hanno fatto i migliori auguri, sperando tutto vada per il meglio. Non si può nascondere che molti però sono preoccupati per quello che sarà in futuro. La cantante ci tiene comunque a dire che nulla cambierà, che lei continuerà ad informarli sulla loro vita privata, sentimentale ed ovviamente su una possibile gravidanza. Senza dubbio poi porterà avanti il suo percorso nella musica.

Nicki Minaj nell’aria Qualcosa di positivo la fa ben sperare

Nicki Minaj ha raccontato insieme al suo uomo, sui social, che già da qualche tempo provavano a procreare. Fino a prima della quarantena nulla Però era andato in porto, adesso da qualche giorno sta male, sente di avere un po’ di nausea, non sta bene al 100%.Ecco perché pensa di essere già in dolce attesa da qualche settimana. D’altronde, chiede ai suoi fan, cosa possa essere d’altro se non una gravidanza soprattutto sapendo di averci provato in tutti i modi negli ultimi mesi.

Nel frattempo il suo compagno racconta che pur di metter su famiglia, la cantante ha messo da parte molti vizi come quello di consumare alcol. Sta mangiando benissimo infatti ha evitato e continuerà ad evitare di mangiare grassi. Si nutre giornalmente di carne, insalate, tutto ciò che può tirar su bene un bambino e farla stare meglio.

Il desiderio di una gravidanza si fa sempre più importante

Insomma a quanto pare a breve potremmo vederla con il pancione, non si tratta di una certezza perché non ha fatto alcun controllo, ma la sua situazione fisica Parla da sé. I suoi follower fanno ipotesi, le pongono delle domande, lei dà tutte le risposte, cercando di rendere il più chiaro possibile l’argomento senza lasciare ombra di dubbio.

Dice per esempio che in passato non ha mai avuto la sensazione di voler diventare mamma, questa è la prima volta che ne sente la necessità. È per questo che si sta impegnando davvero, perché ci tiene che tutto vada per il meglio.