Uomini e donne, colpo di scena: l’Alchimista si chiama Edoardo. Ecco chi è e cosa fa

Sembra davvero un mistero quello che avvolge l’identità dell’Alchimista di Uomini e donne. Il giovane corteggiatore di Giovanna Abate che indossa la maschera di uno dei protagonisti della Casa di Carta, sta facendo impazzire il web, curioso di sapere chi è. Nei giorni scorsi diverse sono state le ipotesi, da Antonio Moriconi, Alessandro Graziani fino a Manuel Galiano.

Tutte ipotesi smentite dai diretti interessati, e pare che nelle ultime ore un nome sta risultando credibile, perché gli indizi coincidono tutti. Stiamo parlando di Edoardo Fiacchi, che non è un ex corteggiatore di Uomini e Donne ma un volto social. Vediamo insieme di chi si tratta.

Alchimista ha finalmente un’identità?

Nelle ultime ore pare che l’identità dell’Alchimista sia stata svelata. Il corteggiatore di Uomini e Donne, che anche senza aver mostrato il suo viso ha fatto perdere la testa a Giovanna Abate, potrebbe avere un nome. Stiamo parlando di Edoardo Fiacchi, collaboratore di Comix, Instagrammer e YouTuber.

Ad esserne certa è la blogger Deianira Marzano, che ha riportato una sua frase “L’attesa del piacere essa stessa è il piacere”, le stesse parole che Alchimista avrebbe detto alla Abate. Un altro indizio risale a il 20 aprile, con la pubblicazione di un video de La Casa di Carta, maschera dell’Alchimista.

Uomini e donne: Giovanna e Summy in crisi

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto un duro scontro tra Giovanna Abate e Summy. I due se le sono detti di cotte e di crude e pare si siano allontanati. L’apparenza però potrebbe ingannare. In realtà la tronista è molto presa da lui e anche il giovane pure se non lo dimostra non è così tanto disinteressato.

Il corteggiatore di Uomini e donne, durante il confronto con l’Abate è stato criticato anche da Gianni Sperti. A l’opinionista non è andato giù il fatto che abbia condiviso tra le sue storie Instagram vari attacchi nei confronti della donna che corteggia. Intanto, per ora non resta altro che aspettare. Infatti, bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime puntate, anche se è quasi scontato che la scelta di Giovanna sarà Sammy.