Romina Power non è sola, la presentazione: “Il mio fedele compagno”

Romina Power è senz’altro uno dei personaggi più amati ed apprezzati del mondo dello spettacolo. La meravigliosa ex attrice americana è sempre sotto l’occhio del ciclone e sono in molti ad essere incuriositi dalla sua vita privata. Ultimamente l’artista è solita pubblicare con molta più frequenza, degli scatti sul suo profilo Instagram che documentano la sua quotidianità e le sue giornate.

Romina Power dolcissimo scatto su Instagram

Recentemente la 68enne ha postato un’immagine che ritrae uno degli amori della sua vita. Si tratta del suo inseparabile e fedelissimo amico a 4 zampe, Taquito. Romina pubblica spesso delle foto che la ritraggono in compagnia dei suoi pelosetti e immersa nella natura, che tanto ama. (Continua dopo la foto)

I rapporti con l’ex marito Albano

Dopo aver dovuto far fronte a degli anni che li hanno visti sempre più distanti ed arrabbiati l’uno con l’altra, Romina e Albano hanno finalmente, e non senza difficoltà, sotterrato l’ascia di guerra. I due ex si sono ritrovati uniti e complici, anche per amore dei loro tre figli, dopotutto hanno costruito una famiglia.

Anche il sodalizio artistico, per la gioia dei tantissimi fan, è stato ripristinato. I cantanti sono reduci dal successo dell’ultima edizione di Sanremo che li ha visti trionfare, proprio come i vecchi tempi, sul palco dell’Ariston dinanzi ad un pubblico estasiato e fiero.

I progetti lavorativi che li vedono nuovamente in sinergia sono tanti, e pare che sia in dirittura di arrivo una nuova canzone, dopo quella portata al Festival, scritta dal paroliere Cristino Malgioglio.

Nessun ritorno di fiamma per Romina Power

I fan più romantici e sognanti, dopo questo ritorno artistico, hanno sperato anche in un ritorno di fiamma. Ma così, purtroppo, non è stato. Albano e Romina hanno saputo ricostruirsi, ma sotto una forma lontana dall’amore. Sono due semplici genitori che hanno deciso di riunirsi per il bene della loro famiglia.

A placare tutti i gossip, inoltre, c’è stato un colpo di scena inatteso: Albano qualche settimana fa, ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con un’altra sua ex, la pugliese Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due ragazzi. Si sono così spenti i rumors su un presunto riavvicinamento amoroso.