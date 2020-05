Barbara D’Urso replica a Striscia la notizia dopo la bufala su Marco Carta, era tutto organizzato? (FOTO)

In questi giorni, Striscia la notizia ha sbugiardato Barbara D’Urso in merito ad alcune dichiarazioni che la donna fece durante la scorsa puntata di Live non è la D’Urso. Nel caso specifico, la conduttrice disse di non poter dare luogo al collegamento con Marco Carta in quanto il protagonista avesse avuto un imprevisto.

Guardando l’inedito fuori onda mostrato dal programma satirico di Antonio Ricci, però, la verità sembra essere completamente diversa. Ebbene, Lady Cologno, in queste ore, ha replicato agli attacchi ricevuti e lo ha fatto in un modo alquanto insolito.

Le accuse di Striscia la notizia e Marco Carta

Barbara D’Urso è finita nel mezzo di una nuova polemica sollevata da Striscia la notizia. Il programma di Antonio Ricci ha mandato in onda un filmato inedito relativo ad un dietro le quinte di Live non è la D’Urso. In tali clip si vede chiaramente la conduttrice dire di non avere più tempo per l’intervista che avrebbe dovuto fare a Marco Carta, pertanto, fosse necessario tagliare quella parte dalla scaletta.

Quando il collegamento riprese, però, la donna raccontò una bugia ai suoi telespettatori dicendo che il problema dipendesse dal cantante stesso. Il protagonista, però, attraverso delle Instagram Stories ha chiarito che la verità non fosse questa, dato che lui era pronto da ore per dare luogo ad un collegamento da casa. A seguito di questo disguido, Lady Cologno ha deciso di dire la sua.

La replica di Barbara D’Urso

La conduttrice, infatti, ha risposto attraverso delle Stories su Instagram. Barbara D’Urso ha re-pubblicato le clip di Striscia la notizia ed ha detto di amare il programma in questione. Nella foto non mancano cuori e risate. In seguito, poi, ha postato un altro contenuto in cui ha ironizzato sul fatto che il cantante potesse aver realmente perso l’aereo. Infine, la presentatrice ha chiesto ai fan se, secondo loro, Marco sarà presente nella puntata odierna di Live non è la D’Urso.

Questa reazione sta facendo sorgere il sospetto a tutti i telespettatori che il fuori onda fosse, in realtà, architettato ad hoc per generare un po’ di gossip. Attraverso questo stratagemma, il pubblico dovrebbe essere incuriosito a vedere la puntata di questa sera per capire come si evolverà la vicenda.