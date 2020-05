Raffaella Mennoia il suo messaggio sconvolge “Qualcosa di atroce maledetti” (FOTO)

Raffaella Mennoia commenta con un messaggio sconvolgente la fine di cane a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, morto tra sofferenze atroci

La notizia del cane morto a Siracusa in maniera terribile ha fatto scalpore e molti hanno detto di essere sconvolti. Anche Raffaella Mennoia è rimasta compita da quanto successo e ha voluto pubblicare un post in cui ha espresso quello che sentiva. La collaboratrice fedele di Maria De Filippi ha pubblicato un post su Instagram in cui parla appunto della terribile fine dell’animale.

Il messaggio di Raffaella Mennoia è sconvolgente e ha lanciato un duro attacco a chi compie queste azioni. Ma cosa è accaduto veramente? Il fatto è successo a Pietro Gargallo, comune in provincia di Siracusa. Un cane è morto dopo essere stato trascinato per molti metri e attaccato con una corda al collo dal proprietario. (Continua dopo la foto)

Raffaella Mennoia racconta su Instagram la fine del povero animale

Il gesto dell’uomo è stato considerato da tutti senza senso e senza umanità. Nel suo post su Instagram Raffaella Mennoia ha raccontato quanto è successo e ha anche detto che qualcuno voleva fermarlo. Le immagini che sono state viste durante il telegiornali e che hanno circolato in questi giorni sul web sono terribili.

Priolo Gargallo è un comune della provincia di Siracusa dove ci sono le raffinerie di petrolio e vi si svolge quindi una intensa attività industriale. Quanto fatto dall’uomo non è accettabile ed è segno di una violenza sconvolgente. Come sempre Raffaella Mennoia difende gli animali e ha voluto anche fare nome e cognome dell’uomo che ha provocato la morte del cane.

L’animale è morto dopo due ore tra sofferenze atroci

L’uomo si chiama Antonio Rotondo ed ha un negozio a Priolo Gargallo, denominato La bottega delle borse. E’ stato lui ieri a legare il cane con una catena al collo e ad attaccarla alla sua vettura, trascinandolo così per diversi metri. Il cane è morto atrocemente e nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo. Anche le persone che volevano fermare l’uomo non ci sono riuscite, lui era furibondo e deciso a compiere quel gesto.

Infatti, quando i volontari volevano intervenire, Antonio ha corso ancora di più per altri 500 metri. Poi è sceso dalla macchina e ha messo il cane in una busta e lo ha buttato in campagna. Alla fine è fuggito. Nonostante i volontari abbiano portato subito l’animale dal veterinario per lui non c’era più nulla da fare, dopo due ore è morto.