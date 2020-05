Misteriosa creatura marina trovata su una spiaggia: il video sciocca il web [VIDEO]

Una misteriosa creatura marina “con i denti sulla coda” è stata trovata su una spiaggia. Ripreso in un video sconcertante, poi pubblicato sul web, il ritrovamento ha scosso l’opinione pubblica. Leah Dennison e il suo compagno hanno trovato il cadavere di questa bizzarra creatura marina sulla spiaggia di Brighton mentre facevano il loro esercizio quotidiano all’aperto. a causa del blocco del coronavirus.

Misteriosa creatura marina: il ritrovamento shock

La coppia ha trovato la misteriosa creatura marina arenata su una spiaggia, nei pressi del porto. Leah ha girato un video nella speranza che qualcuno potesse identificare l’animale.

Insieme al suo compagno stavano facendo la loro passeggiata quotidiana sulla spiaggia di Brighton quando hanno visto lo scheletro di un animale con quelli che sembrano denti sulla coda. Nel video si vede proprio una colorazione rosa e grigia sulla testa, occhi neri, grumi bianchi sul suo corpo e una lunga coda spinosa. Le parti spigolose simili a denti sulla coda sporgono dai lati e lungo tutta la parte superiore.

L’intervista a Leah

Intervistata dal Daily Star, Leah ha detto che: “Io e il mio compagno stavamo facendo la nostra passeggiata di esercizio quotidiano e abbiamo incontrato questa misteriosa creatura marina sulla spiaggia vicino al porto di Shoreham. Non avevamo idea di cosa fosse, quindi abbiamo fatto un video dello scheletro per mostrare ai nostri amici di quel mistero. Ma soprattutto vorremmo che qualcuno sia in grado di identificarlo. Sembrava che avesse i denti sulla coda, era terrificante!”

Leah ha detto che qualcuno le ha detto che pensano che la creatura possa essere un raggio spinoso. Il raggio spinoso è un animale più comunemente ritrovato intorno alle isole britanniche, secondo la Wildlife Trusts. Viene etichettato come Quasi minaccioso nella Lista rossa IUCN ed è più comunemente visto tra dicembre e gennaio. I raggi spinosi possono vivere fino a 15 anni e raggiungere una larghezza massima di 4 piedi e un peso di 18 kg. Nascosto nella sabbia di giorno, al crepuscolo, viene fuori a caccia di granchi e altri crostacei che uccide con l’aiuto delle sue potenti mascelle.

Per adesso non c’è stata né conferma né smentita da parte delle comunità scientifiche per dare un nome a questa bizzarra creatura. Ma nel frattempo, il video ha fatto il giro del web, convincendo i più creduloni, a pensare che possa trattarsi di una qualche specie animale aliena.