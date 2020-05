Chiara Ferragni pubblica una foto con Leo, ma scoppia il caos: “Una ceretta no?” (FOTO)

Il profilo Instagram di Chiara Ferragni è molto seguito sul web, pertanto, ogni sua foto genera sempre molto sgomento, anche quelle con il piccolo Leo. In queste ore, ad esempio, l’influencer ha condiviso uno scatto con suo figlio per cui è stata subito attaccata.

Alcuni si sono fiondati a commentare facendo i complimenti alla giovane, altri invece non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio presente sulle sue gambe. Andiamo a vedere cosa è successo.

La foto di Chiara con Leo

Ieri, sul profilo di Chiara Ferragni è apparsa una foto con Leo che ha suscitato una bella polemica. Nell’immagine in questione si vedono solamente le gambe della moglie di Fedez, con appoggiato sopra Leone. Lo scatto, però, inquadra solamente le gambe dei due protagonisti. Molti utenti, allora, hanno commentato il contenuto ponendo l’accento sui meravigliosi cosciotti del pargolo altri, però, hanno notato qualche altro particolare.

Una persona in particolare ha evidenziato il fatto che le cosce della donna non fossero perfettamente depilate. Per tale ragione, l’ha esortata a spendere i suoi soldi anche per fare delle cerette. Purtroppo, non è la prima volta che l’influencer viene accusata per il suo aspetto fisico. Proprio di recente è nata una polemica legata al suo seno poco prosperoso. Altre volte, invece, sono finiti nel mirino i suoi piedi. (Continua dopo il post)

La polemica contro la Ferragni

Ad ogni modo, tornando alla foto di Chiara e Leo e al commento piccato dell’hater, vediamo che la fanciulla non ha minimamente accolto la provocazione. In altre occasioni è solita intervenire, ma stavolta non ha voluto dare peso alla vicenda. A difenderla, però, ci hanno pensato i suoi fan, che hanno redarguito la persona che ha scritto l’offesa smentendo le sue accuse.

Numerosi, infatti, hanno ribadito che non ci fossero affatto peli sulle gambe della Ferragni. Semplicemente, la risoluzione dell’immagine non ha fatto altro che mettere in evidenza delle imperfezioni cutanee. Tra i vari commenti, inoltre, c’ stato anche chi ha detto che se anche i peli ci fossero stati, questo non sarebbe dovuto essere un problema degli utenti di Instagram.