Gianluca Vacchi papà per la prima volta chi è la bellissima fidanzata? FOTO)

Diventerà papà Gianluca Vacchi, per lui è la prima volta, ma la sua bellissima fidanzata Sharon Fonseca è giovanissima, scopriamo di chi si tratta

Gianluca Vacchi diventa papà per la prima volta e lo annuncia egli stesso su Instagram con un video social. Diventato famoso grazie a balletti e gag divertenti sui social, Vacchi ha mostrato la sua completa felicità per l’attesa del figlio. Fidanzato con una ragazza giovanissima e bellissima, Vacchi ha pubblicato la notizia mentre si trova a Miami.

Per farlo ha scelto un giorno simbolico, il giorno della festa della mamma, un giorno molto importante. L’imprenditore per la maggior parte dell’anno abita a Miami, ma anche da così lontano ha voluto comunicare a tutti la sua gioia. Cosa era meglio dei social per un annuncio così importante? Con il video ha quindi messo al corrente tutti i suoi fan della meravigliosa attesa della compagna. (Continua dopo la foto)

Gianluca Vacchi annuncia la notizia con un video

Vacchi nel video ha detto che il primo pensiero in questa giornata della festa della mamma andava alla madre. Ha anche aggiunto che la fidanzata, Sharon Fonseca, è la mamma perfetta per suo figlio. Ha anche detto che era molto felice di condividere la lieta notizia dell’attesa con i suoi followers. Vacchi ha confessato che Sharon è la mamma che ha sempre sognato per i suoi figli.

Mentre era in onda ha abbracciato la compagna e l’ha baciata, le4i lo ha ringraziato per averle dato questo dono. Sharon Fonseca è una splendida modella di 24 anni dal fisico mozzafiato. Originaria del Venezuela, è andata a Miami per fare il lavoro che sognava da sempre. A Miami ha incontrato Gianluca Vacchi, che si era trasferito nella città californiana dopo che la relazione con Giorgia Gabriele era finita.

Chi è Sharon Fonseca, la fidanzata di Vacchi

Sharon Fonseca però non è solo una bellissima modella. La venezuelana è anche giornalista, blogger e ama la fotografia. Sharon è anche co-fondatrice di un negozio di gioielli di Miami che si chiama Omkara. Sharon e Gianluca hanno una relazione dal 2018. I due si sono messi insieme dopo che Vacchi si è lasciato con Giorgia Gabriele, diventata mamma lo scorso 31 luglio.

Già lo scorso anno la stessa Sharon aveva parlato di matrimonio e che i due erano pronti quindi a fare il grande passo. La quarantena per la coppia procede e insieme sembrano davvero molto felici.