Elisa Isoardi ha ereditato la sua bellezza dalla madre: Irma Sarale è la sua fotocopia [FOTO]

Elisa Isoardi in pausa con La prova del cuoco

Elisa Isoardi è lontana dal piccolo schermo da oltre due mesi. Infatti, lo scorso marzo i vertici di Viale Mazzini hanno sospeso La prova del cuoco a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. In attesa di tornare sul piccolo schermo, la professionista piemontese è molto attiva sul suo account Instagram dove ogni giorno realizza delle dirette con cuochi ed amici.

Dopo la fine della storia con l’ex vicepremier leghista Matteo Salvini, la professionista aveva iniziato un’altra relazione con Alessandro ma anch’essa è terminata. Mentre uno degli affetti stabili della donna è sua madre Irma Sarale.

Chi è Irma Sarale?

Elisa Isoardi è particolarmente legata alla madre Irma Sarale. Oltre al rapporto speciale, le due donne sono molto simili sia dal punto di vista caratteriale che fisico. Nonostante sia impegnata sul piccolo schermo con La prova del cuoco, ovviamente prima della quarantena, la conduttrice nel tempo libero lascia Roma per raggiungere il genitore in Piemonte. A dimostrarlo è lei stessa attraverso delle foto che condivide sui suoi canali social.

Tempo fa la signora Irma ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni parlando del rapporto viscerale che ha con Elisa. La donna vive a Colletto e in quell’occasione disse: “In un posto così isolato. Vedere tutti i giorni la mia bimba mi dà gioia”. Inoltre disse che la guarda tutte le mattine ma a fine puntata non si risparmia mai. Le telefona dicendole se le è piaciuta o meno truccata e vestita in quel modo. (Continua dopo la foto)

Irma Sarale e il rapporto con la figlia Elisa

Intervistata dal periodico Tv Sorrisi e Canzoni, Imma Sarale parlando della figlia Elisa Isoardi aveva confessato anche che da bambina era molto particolare. Poi aveva raccontato che un giorno la portò in gita con lei nella Capitale, in quell’occasione l’attuale conduttrice de La prova del cuoco aveva solo sette anni.

Mentre visitavamo Roma, a un certo punto lei si bloccò, guardò negli occhi la madre e le disse: “Mamma, io verrò a vivere qui”. Parole che lasciarono di stucco il genitore, soprattutto perché lei era ancora una bambina. “Anche dopo, ha sempre coltivato l’idea di andare via di casa e di andare a vivere in una grande città, come poi è accaduto”, aveva concluso la Serale.