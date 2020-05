Uomo cinese di 70 anni scambiato per ventenne: quale il suo segreto?

Un uomo cinese di 70 anni scambiato per ventenne sta facendo scalpore sul web. Può sembrare una stranezza, ma la storia di Hu Hai è reale. Pur essendo un vecchio nonnetto, l’uomo di Shangai appare come neo maggiorenne. Ma quale sarà il suo segreto? Quale questo elisir di lunga vita che gli ha permesso di mantenere un aspetto giovanile per oltre 50 anni?

Uomo cinese di 70 anni scambiato per ventenne svela il suo trucco

Secondo l’uomo cinese di 70 anni scambiato per ventenne non esiste alcun elisir di lunga vita. Il suo segreto è stato praticare per oltre cinquanta anni numerosi sport. Sport che gli hanno permesso di mantenere questo aspetto da giovincello.

La storia di Hu Hai ha dell’assurdo, eppure è tutto vero. Classe 1950, l’uomo eletto il Nonno più Moderno di Shangai, riesce a mantenersi atletico e tonico grazie all’attività fisica. Questo suo modo di essere e di presentarsi lo ha reso molto famoso, soprattutto dopo aver preso parte ad un programma televisivo dedicato alla terza età.

Il suo aspetto a dir poco giovanile ha subito conquistato i media locali e il web, che ormai impazzisce per la sua persona. Quando ha preso parte al talent, Hu Hai aveva 68 anni, ma ad occhio e croce guardandolo da lontano, tutti gliene davano meno di venti.

Le dichiarazioni di Hu Hai

A sentire le parole del Nonno più Moderno, sembra tutto molto facile. Nelle sue interviste dichiara: “Penso che la mia età mentale avrà sempre 20 anni. Indipendentemente da ciò che dicono gli altri, ho 20 anni. Posso fare quello che le persone di 20 anni possono fare. La giovinezza è un tipo di atteggiamento, e se hai passione e curiosità, puoi vivere una vita diversa”.

In un certo senso Hu Hai non ha mai davvero vestito i panni di un adulto. Questa sua propensione corporale dunque, lo ha spinto a seguire uno stile di cita ad hoc che potesse incidere in modo definitivamente sul suo aspetto. Se qualche malpensante crede che l’uomo cinese di 70 anni scambiato per ventenne si sia sottoposto a qualche ritocchino, si sbaglia di grosso.

A Hu Hai basta infatti seguire il suo lifestyle. Ad esempio si appende a testa in giù per qualche minuto, così da eliminare le rughe ed evitare la caduta di capelli. Infine consuma solo piccoli pasti e assume molte dosi di integratori a base di collagene.