La prova del cuoco, Antonella Clerici scippa il posto ad Elisa Isoardi: l’indiscrezione

Antonella Clerici torna in Rai

Qualche giorno fa a Domenica In di Mara Venier aveva dato qualche piccolo assaggio, ma nelle ultime ore è arrivata la conferma. Ebbene sì, Antonella Clerici a settembre tornerà a condurre dei programmi in Rai. A confessarlo è stata lei stessa tra le pagine del magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

La professionista che da tre anni vive nella sua casa nel bosco di Arqua Viva, ora è pronta a tornare sul piccolo schermo. Il suo debutto doveva venire molto prima, ma a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 è saltato tutto. I vertici di Viale Mazzini hanno dovuto rivoluzionare i palinsesti e ora che la situazione sta tornando pian piano alla normalità si pensa alla prossima stagione televisiva.

Nuovi progetti lavorativi per la Clerici

Il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto ad Antonella Clerici quando tornerà sul piccolo schermo. Senza giri di parole, la conduttrice ha detto sta sentendo il direttore di Rai Uno Stefano Coletta per capire cosa accadrà. La professionista è in scadenza contrattuale, ma lei è a disposizione per rinnovarlo. “Prima del lockdown eravamo rimasti all’idea di fare in autunno un programma di cuore, ‘emozionale’, che mai come adesso credo sia opportuno”, ha confidato la compagna di Vittorio Garrone.

A Domenica In di Mara Venier, la madre di Maelle aveva detto: “Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”.

Elisa Isoardi indirizzata verso un altro programma?

Ovviamente si pensa ad un probabile ritorno di Antonella Clerici alla guida de La prova del cuoco, il popolare cooking show di Rai Uno che lei stessa ha creato nel 2000. Ma se la professionista lombarda si riapproprierebbe del programma culinario, che fine farà Elisa Isoardi?

Si ipotizza che i dirigenti della tv di Stato possano ricollocarla in un’altra fascia oraria, sempre quella del mattino. Ricordiamo, infatti, che in passato ha presentato format come: Buono a sapersi, Tempo e Denaro, A conti fatti.