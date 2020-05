Avete mai visto la madre di Caterina Balivo? Sono due gocce d’acqua [FOTO]

Caterina Balivo e la Festa della mamma

Caterina Balivo è tornata nel pomeriggio di Rai Uno. Dopo due mesi d’assenza in cui lo ha impiegato a condurre su Instagram My Next Book, la professionista napoletana ha riaperto Vieni da me. Domenica scorsa era la Festa della mamma e, per l’occasione, la professionista ha deciso di mostrare la sua a tutti coloro che la seguono sui social network.

Nello specifico ha condiviso una foto che ritrae colei che l’ha messa al mondo quando era giovane, con in braccio la Balivo in tenera età. Ovviamente la sua iniziativa ha fatto impazzare il popolo del web e in pochissimo tempo il post ha ricevuto migliaia di likes e complimenti.

La conduttrice napoletana mostra sua madre: sono identiche

Lo scatto risale a circa 40 anni fa e i follower di Caterina Balivo hanno notato la notevole somiglianza alla madre. In pratica quest’ultima e la conduttrice di Vieni da me sono due gocce d’acqua. Al fianco dello scatto, la moglie di Guido Maria Brera ha scritto la seguente didascalia in dialetto napoletano: “Chi tene ‘a mamma è ricche e nun ‘o sape…auguri a tutte le mamme”.

La professionista partenopea è molto legata ai suoi familiari, infatti quando ha tempo libero, corre spesso da loro per stare insieme. Ovviamente da un paio di mesi questo non è possibile a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Per tutti coloro che non lo sapessero, la 40enne è nata nel capoluogo campano, ma la famiglia è originaria di Aversa. (Continua dopo la foto)

La famiglia di Caterina Balivo

Il 12 maggio 2020, in occasione dell Festa della mamma, anche Caterina Balivo è stata festeggiata dai suoi bambini. Ricordiamo che la conduttrice di Vieni da me, dal matrimonio con lo scrittore Guido Maria Brera sono nati de figli: Guido Alberto e Cora.

I due sono convolati a nozze nel 2014 e sono una coppia molto solida e innamorata. Il consorte, tranne l’ultimo periodo dove è apparso spesso su Instagram per il format My Next Book, ha sempre preferito non apparire sui social network e sul piccolo schermo.