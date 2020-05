Alessia Marcuzzi e Nicola Savino che mazzata per i due conduttori

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sostituiti in fretta dagli inviati

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino hanno ricevuto un duro colpo. Dopo la notizia secondo la quale La trasmissione sarebbe dovuta andare avanti ancora per molto tempo, arriva la seconda che spiazza chiunque. Secondo chiunque i due avrebbero dovuto condurre la trasmissione Le iene fino al 23 giugno.

E invece arriva un brutto colpo di scena praticamente dal nulla. A quanto pare la conduzione non toccherà a loro come molti si aspettavano, ma a qualcun’altro. Secondo le voci di corridoio la trasmissione andrà in onda soltanto il martedì sera senza Il secondo appuntamento settimanale e molto probabilmente senza nuovi conduttori, soltanto i sei inviati.

Saranno quindi presenti in studio Giulio Golia, Filippo Roma, Matteo Viviani, Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri che si alterneranno alla conduzione. Secondo le prime informazioni che hanno a che fare con l’organizzazione che hanno pensato di mettere in pratica vedremo i tre uomini insieme una settimana e successivamente le tre donne.

Per quanto riguarda invece la prossima stagione non ci dovrebbero essere importanti novità. Al timone del programma dovrebbero tornare regolarmente la Marcuzzi e Savino, Nella speranza che l’emergenza sanitaria Sarà rientrata e tutto potrà ritornare alla normalità.

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino tanto amati dal pubblico ritorneranno su Italia 1

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino i conduttori più amati della storia de Le iene ritorneranno quindi a condurre il noto programma prossimamente. Quest’anno la trasmissione è stata interessata da vari colpi di scena a causa del coronavirus che aveva colpito un loro collaboratore che lavora nella redazione. Quindi ci sono state delle pause seguite da controlli, sanificazione e quanto altro.

Tutto questo ha messo alla prova anche i conduttori che hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. Nonostante questo l’appunto settimanale con Le iene è stato uno tra i più importanti ed immancabili per chi da casa non aspettava altro.

Lo sfogo di Alessia, lo scherzo a Natalia e il confronto tra due grandi calciatori

Nell’ultima puntata, lo scherzo fatto ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, i due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. L’uomo ha deciso di fare uno scherzo a Natalia facendo finta di essersi innamorato di un’altra. Poi il confronto tra i migliori e più amati calciatori Mario Balotelli e Giorgio Chiellini.

Infine lo sfogo di Alessia Marcuzzi che ha parlato della grande paura provata durante la scossa di terremoto registrata a Roma che le è sembrata più che altro una bomba. La conduttrice ha affermato che ancora una volta nella sua vita deve dire grazie ai social, perché tramite Twitter si è sentita in compagnia ed ha condiviso con tutti la stessa paura.