Temptation Island in onda a giugno: ecco le ultime indiscrezioni

Nel palinsesto Mediaset del prossimo mese ci sono delle novità importanti per gli appassionati di Temptation Island. Ecco di cosa si tratta

Temptation Island torna a giugno: il palinsesto

L’emergenza Coronavirus ha creato scompiglio anche nei programmi tv. Da marzo, precisamente, molti programmi sono stati sospesi o hanno subìto delle modifiche importanti. Anche Uomini e Donne ha avuto un’interruzione per poi ripartire con un’altra modalità per poi tornare a quella classica. Tuttavia, in molti si stanno interrogando sul programma di punta dell’estate ovvero Temptation Island.

Il docu-reality in cui le coppie si mettono in discussione prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi sta andando in onda con grande successo da sette anni con la conduzione di Filippo Bisciglia. Tanto che ne è nata anche la versione vip da due anni, prima condotta da Simona Ventura poi da Alessia Marcuzzi. I fidanzati e le fidanzate vengono separati in due villaggi diversi in cui sono a contatto con tentatrici e tentatori. Ma con l’emergenza sanitaria questo come sarà possibile?

Nel frattempo Publitalia, concessionaria pubblicitaria di Mediaset, ha pubblicato il documento di giugno nel quale ha inserito proprio Temptation Island. Stando a quanto pubblicato il programma andrà in onda a partire da giugno con collocazione al giovedì sera. Resta da capire quali modifiche verranno adottate.

Le parole di Maria De Filippi

La parte più importante e caratteristica del programma sono ovviamente i rapporti che i fidanzati o le fidanzate costruiscono con tentatrici e tentatori. Negli anni abbiamo visto contatti fisici, scherzi, esterne e rapporti finire a causa di tutto questo perché i video ovviamente vengono mostrati al partner che si trova nell’altro villaggio.

Maria De Filippi, in una recente intervista, aveva parlato del programma e spiegato che in realtà la parte del contatto fisico tra fidanzati e tentatori non è così fondamentale. Infatti, quello che infastidisce di più il partner di solito sono frasi, confidenze, non l’abbraccio o la carezza.

Ma questo che cosa significa per il programma? Ci sarà una nuova modalità via chat come è stato per Uomini e Donne? O forse ci saranno dei test e tamponi per i protagonisti in modo da poterli far interagire tra di loro mantenendo comunque il distanziamento sociale? Non rimane che rimanere in attesa di ulteriori informazioni. Nel frattempo i casting per Temptation Island sono aperti.