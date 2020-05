Uomini e Donne, brutte notizie per Gemma Galgani: spunta un’altra ex di Nicola Vivarelli che lo smaschera definitivamente

Una seconda ex fidanzata di Nicola Vivarelli ha portato la sua testimonianza che non depone per nulla a suo favore. Ecco che cosa sta succedendo

Uomini e Donne: Nicola Vivarelli smascherato?

Come sapete bene Gemma Galgani ha partecipato da protagonista al nuovo format di Uomini e Donne in cui ha conosciuto delle persone in chat. Dalle conversazioni e dai corteggiamenti, la dama torinese è rimasta affascinata dal più giovane, Sirius, un ragazzo di 26 anni. Una volta che il programma è tornato nella sua versione classica, Gemma ha avuto modo di vederlo di persona ed effettivamente si tratta di un ragazzo di 26 anni che si chiama Nicola Vivarelli.

Nicola è un ufficiale ma anche un modello e influncer iscritto ad un’agenzia come tanti personaggi che partecipano a quel tipo di trasmissione. Dal momento in cui si è scoperta la sua vera identità sui social è scoppiato il caos. Gli utenti hanno iniziato a spulciare i suoi profili social e sono venute fuori cose che vanno totalmente in contrasto con il comportamento e le dichiarazioni fatte da lui in studio.

Un’ex fidanzata lo ha accusato di volere solo visibilità, ma non solo. Dal suo profilo sono venute a galla foto molto spinte, senza veli, dichiarazioni sull’essere omosessuale, offese ad ex partecipanti di Uomini e Donne. Adesso è spuntata una seconda ex fidanzata che pare lo abbia incastrato definitivamente.

Nicola, parla l’ex: ‘Mi ha lasciata proprio per l’età’

Qualche ora fa Amedeo Venza ha ricevuto la testimonianza di una donna che ha parlato della sua esperienza e relazione con Nicola Vivarelli. La donna si è presentata come una quarantasettenne che all’epoca della storia con Nicola era impegnata e aveva due bambini. Ad un certo punto Nicola l’ha lasciata, non per la sua situazione familiare, ma dicendole appunto che per lui la differenza di età era troppo grande.

Amedeo, ovviamente, ha specificato di aver visto i messaggi tra la donna e Nicola e di avere conferma di quanto gli è stato raccontato. Secondo lui questa è la prova definitiva che Nicola, così come tanti altri, ha usato Gemma per avere popolarità.

Infatti, come può considerare “troppo vecchia” per lui una donna di 47 anni e adesso voler conquistare Gemma che ha ben 71 anni, ovvero 45 più di lui? Insomma, ormai non c’è più nessuno che crede al ragazzo, anche se stupisce il comportamento di Maria De Filippi davanti a questa situazione. Voi che cosa ne pensate?