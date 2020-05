Clizia Incorvaia mostra il lato b su Instagram, la reazione di Paolo Ciavarro: “E io…” (FOTO)

Un po’ di ore fa, Clizia Incorvaia uno scatto su Instagram in cui ha mostrato a tutta la community il suo lato b. L’immagine, chiaramente, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento è stata la reazione di Paolo Ciavarro.

Il taciturno figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro non ha esitato a commentare la foto lasciando i fan con il fiato sospeso. In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di porsi delle domande. Vediamo tutti i dettagli.

Paolo commenta il lato b da urlo di Clizia

Clizia Incorvaia, senza vergogna alcuna, ha mostrato il suo lato b su Instagram. A corredo dell’immagine, la donna ha scritto di volersi dedicare un po’ alla “cul…tura”. La foto in questione è divenuta virale ed è stata commentata da migliaia di utenti. Tra tutti gli interventi, però, quello che spicca maggiormente è quello di Paolo Ciavarro. Il compagno dell’ex di Sarcina ha scritto di essersi trovato nel background dello scatto. Il commento è stato poi accompagnato dai puntini sospensivi.

I fan, allora, non hanno potuto fare a meno di chiedere al giovane a cosa si riferisse. In molti lo hanno preso in giro ironicamente accusandolo di essere un po’ geloso. Altri, invece, si sono complimentati con lui per l’ottima risposta e reazione. Il gossip, però, non è finito qui. A seguito di questo commento, infatti, è pervenuta anche la risposta dell’ex gieffina. (Continua dopo il post)

La replica dell’incorvaia

Al di sotto della foto con il lato b in bella mostra, infatti, Clizia Incorvaia ha taggato il suo fidanzato dicendo che tutto andasse decisamente bene. Anche in questo caso, però, non sono mancati i punti di sospensione. Gli utenti, dunque, sono letteralmente impazziti ed hanno chiesto ai due giovani cosa bollisse in pentola. Che forse siano riusciti ad incontrarsi oppure sono ancora ansiosi e desiderosi di potersi finalmente toccare dal vivo?

Per adesso, la coppia non ha voluto fornire ulteriori dettagli in merito. Pertanto, i fan più curiosi non possono fare a meno di restare con il fiato sospeso. La cosa certa, però, è che nonostante le critiche i due stanno tenendo banco e stanno mettendo a tacere le malelingue. Il loro amore sembra davvero destinato a grandi cose.