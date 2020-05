Chiara Ferragni, la bilancia non mente “Pesi davvero così?

Chiara Ferragni alle prese con la quarantena…

Chiara Ferragni, la nota influencer sta affrontando la quarantena proprio come ciascuno di noi. La donna in questo periodo di reclusione forzata si sta dedicando totalmente alla sua famiglia, in particolare al piccolo Leone.

I fan ne stanno approfittando, per parlare più possibile con lei, commentano ogni post, ogni storia pubblicata dalla donna e tra una cosa e l’altra Lanciano battute anche poco simpatiche. Qualcuno le ha scritto che forse serviva il virus e la quarantena per farla stare in compagnia del bambino che non la vede mai. Ha raggiunto il record, dicono.

Chiara non ha fatto attendere per troppo tempo la risposta, ha quindi affermato che essendo una madre che lavora non è possibile passare 24 ore al giorno con il figlio, anche se le piacerebbe. Questa non è una realtà che riguarda soltanto lei, ha a che fare un po’ con tutte le mamme impegnate. Poi è stato toccato il tasto peso, tanto temuto da tutte soprattutto in questo periodo, ma non da Chiara.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si vergogna a parlare dei suoi kg e quando gli utenti le hanno chiesto quanto pesa, ha risposto subito senza temere critiche e giudizi altrui. Ha quindi risposto che il suo peso va tra i 58 ed i 60 kg, tutto cambia in base a quello che mangia e soprattutto agli allenamenti. E’ alta 1.77cm, per 60 kg, si tratta del peso ideale. Quindi è in forma, soprattutto se consideriamo che fino a qualche tempo fa era molto più magra, ma lei stessa afferma senza alcun problema che i periodi in cui si vedeva diversa erano i periodi più tristi della sua vita.

Adesso è felice di quello che è diventata. Anzi conferma che la felicità è prendersi cura di se stessi a 360°, mantenere uno stile di vita sano, senza fissarsi troppo con l’aspetto ed il fisico sono alla base della serenità. Per essere felici non bisogna essere in ottima forma, ma soprattutto non bisogna dare troppo peso a chi parla senza sapere. La cattiveria della gente è infinita, si deve essere intelligenti e furbi.

Le critiche e la cattiveria altrui possono ferire, non Chiara

L’influencer ricorda che quando era incinta, al settimo mese chiunque le diceva che era troppo magra ed infatti la pancia era piccolissima. Con questo facevano intendere che sarebbe potuto diventare un grosso problema per il bambino.

In realtà non era così, perché la pancia cresce Soprattutto negli ultimi mesi e non a tutte allo stesso modo. Se lei però fosse stata una di quelle ragazze impaurite e insicure, quelle parole avrebbero fatto probabilmente molto più male.