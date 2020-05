Piccolo incidente per Romina Power e il figlio Yari Carrisi: ““Non ci capisco niente” [VIDEO]

Romina Power e Yari ospiti a Domenica In

Dopo l’uscita poco felice nei confronti di Barbara D’Urso, Yari Carrisi è apparso in televisione al fianco della madre Romina Power. Quest’ultima, infatti, in collegamento da Cellino San Marco ha accettato l’invito della sua cara amica Mara Venier intervenendo a Domenica In.

E proprio in quella mezz’ora sono capitate diverse cose divertenti ma c’è stata anche un po’ di preoccupazione a causa di un piccolo incidente che ha coinvolto madre, figlio e un cameraman della tv di Stato. In questo periodo d’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 i collegamenti con gli ospiti sono alquanto complicati perché spesso cade la linea oppure l’audio e il video non sono sempre in alta qualità.

Incidente in diretta a Domenica In

Durante l’ospitata di Romina Power a Domenica In, Mara Venier ha voluto sapere dalla cantante statunitense come sta trascorrendo questo periodo presso la tenuta di Cellino San Marco. Ma il collegamento tra Roma e la Puglia non è riuscito nel migliore dei modi. Inizialmente l’ex di Al Bano e il figlio Yari si dovevano posizionare nel giardino, ma a causa della pioggia in fretta e in furia si sono sistemati all’interno dell’appartamento.

L’artista americana stava guardando la telecamera per interloquire con la conduttrice veneta quando, ad un tratto, la videocamera si è spostata e l’inquadratura ha modificato l’inquadratura sulla Power. Per quale motivo? A svelare l’arcano ci ha pensato la stessa Romina: “Purtroppo l’operatore è inciampato e ha colpito la telecamera”. Ovviamente zia Mara si è preoccupata chiedendo ai presenti se l’operatore si fosse fatto male. (Continua dopo il video)

Yari Carrisi fa saltare il collegamento

Qualche minuto dopo, sempre durante il collegamento tra Roma e Cellino San Marco, è arrivato il secondo incidente. Stavolta, però, il responsabile è Yari Carrisi. Il secondogenito di Romina Power ed Al Bano è inciampato sui cavi creando non pochi problemi con il collegamento.

Subito dopo, infatti il 47enne ha dato la sua spiegazione su Instagram: “Io vivo senza tv in casa ma poco prima della diretta sono riuscito a fare il collegamento ma poi continuavano a chiederci di guardare la telecamera e non la televisione. Alla fine l’ho spostata e ha smesso di funzionare. In diretta. Non sono riusciti ad aggiustare il problema, stavo impazzendo con i cavi e mi hanno pure chiamato davanti alla telecamera e stavo studiando come non mai”.