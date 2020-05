Rudy Zerbi, il dramma del passato: mia moglie e mio figlio quasi morti

La vita di Rudy Zerbi non è mai stata facile.. Tra le tate cose strane che gli sono capitate, l’avere ben tre papà. Uno è Roberto Zerbi, l’uomo che l’ha riconosciuto dopo aver sposato la madre. Il secondo è Giorgio Ciana che l’ha cresciuto. Infine, nel 2010 si è scoperto che il suo padre biologico è Davide Mengacci, volto noto della televisione italiana.

ll rapporto padre-figlio è stata questione sempre complessa per Rudy Zerbi ma comunque è molto affezionato a loro. Stando ad una sua confessione, proprio qualche anno fa, ha rischiato di perdere il suo quarto bambino e sua moglie. Un momento difficile che gli ha cambiato per sempre la sua esistenza…

Rudy Zerbi e il dramma vissuto in passato

Un po di tempo fa Rudy Zerbi ha raccontato il suo dramma a Il Giornale: “Dieci mesi fa è nato Leo, il mio ultimo figlio”. Purtroppo al settimo mese di gravidanza, la moglie ha avuto un distacco della placenta ed era sola in casa e senza telefono. Il produttore, invece, si trovava a lavoro e i suoi assistenti dopo aver ricevuto la telefonata dall’ospedale hanno cercato in tutti i modi di farlo uscire dagli studi. La risposta di Rudy era ‘un attimo abbiamo finito’. E’ dovuto arrivare un mio collega a prendermi per il braccio, ha raccontato.

Quando è arrivato all’ospedale le infermiere piangevano disperate, stavano lottando per la vita sia Maria che Leo. Il piccolo è nato in corridoio ma dopo la nascita aveva bisogno di cure speciali a Roma solo poche strutture hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Fortunatamente, però, tutto si è risolto per la meglio e ad oggi ringrazia a ancora medici e infermieri che hanno salvato la vita alla sua famiglia.

“I bambini che salvano diventano i loro figli, ti chiamano quando torni a casa, ti chiedono di mandare le foto, organizzano una festa all’anno per incontrare di nuovo i bambini salvati. Lì vedi la verità”.

Chi è Maria, la donna che ha fatto perdere la testa a Rudy?

Oggi il figlio di Rudy Zerbi vive serenamente la sua vita. E’ ancora piccolo ma cresce a vista d’occhio ed è la gioia di mamma e papà. A proposito di mamma non tutti conoscono Maria, sua moglie. Il nome esatto della donna è Maria Soledad ed è completamente estranea al mondo dello spettacolo. Più volte il giudice di Amici ha dichiarato che la sua compagna preferisce rimanere nell’anonimato ed è per questo che compare poco sui profili social dell’uomo.

Sappiamo che è una grande appassionata di arte e pittura e spesso Rudy Zerbi ama passare il tempo ad osservarla mentre dipinge. Non conosciamo l’età ma possiamo dirvi per certo che Maria Soledad è più giovane del marito ed è attualmente la terza compagna avuta nella vita di Zerbi.