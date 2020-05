Veronica Ursida attaccata a Uomini e Donne, accuse pesantissime

Veronica Ursida è tra le principali protagoniste di Uomini e Donne. La bellissima bionda del trono over è stata ed è molto corteggiata. Dopo una frequentazione finita male con Armando Incarnato, la donna ha intrapreso una conoscenza con un nuovo cavaliere con il quale, dopo la ripresa a seguito dell’emergenza Covid-19, pare essersi vista già due volte.

Durante l’ultima puntata, andata in onda proprio ieri, però, la donna ha dovuto difendersi da accuse davvero molto pesanti. Accuse che non è la prima volta che riceve ma che non la fanno desistere assolutamente dal rimanere in studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari, in particolare, hanno insinuato un dubbio pesantissimo. Ad avvalorarlo, poi, un’altra dama del parterre femminile. Cos’è accaduto in particolare? Vediamolo.

Veronica Ursida, le accuse

Veronica Ursida sta conoscendo, per il momento, un nuovo cavaliere, Giovanni. I due si sono visti in un parcheggio ed hanno replicato all’interno di una stanza messa a disposizione dalla produzione del programma. Tra i due, però, non pare esserci stato nemmeno un abbraccio. A giustificare questa cosa è stata la stessa Veronica che ha chiarito come, con le regole del distanziamento sociale, non è un bene avvicinarsi agli altri preoccupandosi sia per lei che per il figlio.

Eppure tra i due vige l’esclusiva, cosa che non convince assolutamente Gianni Sperti, Tina Cipollari e Armando Incarnato. Il cavaliere, in particolare, ha denunciato come la donna sia un tipo che, se le piace qualcuno, non si frena davanti ad un bacio o un abbraccio. Un atteggiamento come quello attuale, dunque, non lo convince assolutamente.

Esiste un accordo tra Giovanni e Veronica

Ma qual è la verità del rapporto tra Veronica Ursida e Giovanni? Dopo la conoscenza, seppur breve, con Roberta di Padua, l’uomo ha chiarito di essere interessato ad instaurare un rapporto basato sulla leggerezza. Dopo le delusioni avute in passato, prima tra tutte un matrimonio durato poco più di un anno, il ragazzo intende andarci con i piedi di piombo e per questo motivo non comprende perché dovrebbe abbandonare il programma dopo due volte che vede una donna.

Gianni Sperti, però, non ci sta! Secondo l’opinionista tra i due partecipanti c’è un vero e proprio accordo che hanno stretto per rimanere entrambi incollati alla poltrona. In compenso, comunque, Giovanni ha utilizzato parole molto belle per Veronica Ursida. La dama viene apprezzata dal suo cavaliere che si dimostra, quindi, più che propenso nel continuare la conoscenza.