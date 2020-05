Gaia Gozzi la cantante di Amici, confessioni private “la mia solitudine”

Arriva la confessione di Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici confessa il suo isolamento, oggi l’unione con grandi artisti è il suo vero traguardo

Si confessa la vincitrice di Amici Gaia Gozzi e rivela di aver vissuto un lungo periodo di solitudine. La cantante presto sarà ad Amici Speciali, altro programma della De Filippi, e ha rivelato alcuni segreti finora inediti. Nella prima edizione di Amici Speciali ci saranno due squadre composte da ex allievi della scuola della De Filippi.

Il programma è a scopo benefico e infatti l’intento è quello di raccogliere fondi per aiutare la Protezione Civile. In questa prima edizione parteciperà anche la Gozzi, vincitrice di Amici 19, il cui album sta ottenendo un incredibile successo. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Gaia ha rivelato alcuni aspetti della sua vita che nessuno conosceva.

Gaia Gozzi contenta dell’unione con i grandi artisti

Durante la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Gaia Gozzi ha confessato qualcosa del suo passato. Ha detto di aver vissuto a lungo in solitudine e adesso sente che essere uniti ai grandi artisti sia un traguardo importante per lei. La cantante è stata in quarantena e non ha potuto riabbracciare la famiglia, ma si è vista con i suoi cari solo con le videochiamate.

La Gozzi probabilmente non sperava mai di poter vincere un programma importante come Amici, magari aveva poca fiducia in se stessa. Per Gai è dunque un momento di riscatto questo che sta vivendo, che la sta ricompensando di tutte le difficoltà incontrate nel suo percorso. Finalmente la sua bravura è stata apprezzata e riconosciuta e anche Amici Speciali è un’altra occasione per dimostrare quanto vale.

La Gozzi impegnata nelle prove di Amici Speciali

In questi giorni Gaia Gozzi si sta quindi dedicando alle prove di Amici Speciali e nel frattempo si gode il successo del suo lavoro. Infatti, il suo album è uno dei più venduti e sta avendo un enorme successo. Un traguardo importante per la cantante, che ha recuperato autostima e fiducia e sta vivendo un momento magico.

In questo nuovo programma della De Filippi i concorrenti si sfideranno in squadra. Ci sarà infatti la squadra bianca e quella blu e il ricavato andrà alla Protezione Civile. Ancora le modalità della sfida non sono state rese note, ma i concorrenti non vedono l’ora di iniziare. Anche Gaia quindi attende questo momento, e anche lei è molto emozionata di iniziare questa nuova avventura.