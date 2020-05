Uomini e Donne, rapporti intimi nel parcheggio degli studi? Scoppia il caos: “Vergognoso” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e Donne, sul web si è sollevata una polemica a seguito di alcune dichiarazioni di Gianni in merito a dei rapporti intimi avvenuti nel parcheggio degli studi.

Al centro dell’attenzione c’erano Veronica e Giovanni, i quali stavano raccontando la loro conoscenza. Ad un certo punto, però, Sperti ha preso la parola per fare illazioni molto pesanti. La cosa non è stata gradita dal popolo del web. Vediamo cosa è successo.

La questione dei rapporti intimi nel parcheggio

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, ieri pomeriggio Veronica è stata messa sotto attacco da molti persoonaggi del talk show pomeridiano. L’accusa più grave, però, è stata mossa da Gianni Sperti il quale ha accusato la dama di aver avuto rapporti intimi nel parcheggio di Uomini e Donne. Queste affermazioni hanno lasciato tutti senza parole e sono state appoggiate anche da Tina Cipollari.

Quest’ultima ha posto l’accento sul fatto che, effettivamente, quello fosse un posto alquanto riservato e buio in cui sarebbe facile lasciarsi andare a questo tipo di cose. Maria De Filippi, invece, ha provato a smentire la cosa dicendo che fosse davvero assurda tal eipotesi. Ad ogni modo, gli utenti del web non hanno affatto gradito le uscite dell’opinionista al punto che lo hanno asfaltato sui social. (Continua dopo il post)

Il web contro Gianni Sperti a Uomini e Donne

Sul profilo Instagram di Uomini e Donne, molti utenti hanno commentato la questione inerente questi ipotetici rapporti intimi. In molti hanno accusato Sperti di essere stato davvero vergognoso. In molti, inoltre, hanno anche posto l’accento sul fatto che fosse ancora in atto un decreto che spinge le persone non congiunte a mantenere una certa distanza.

Nonostante il feeling, Veronica e Giovanni non possono ancora reputatri tali, pertanto, avrebbero infranto anche una regola se fossero andati oltre. Anche Roberta Di Padua è stata pesantemente attaccata per la minaccia pronunciata contro la Ursuda. Nel caso specifico, la donna ha detto che l’avrebbe trascinata per tutti gli studi Mediaset se si fosse permessa ancora una volta di nominare la sua famiglia. Il fatto che nessuno abbia redarguito queste affermazioni risulta davvero assurdo per molti.