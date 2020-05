Uomini e Donne, l’ennesimo dubbio su Nicola Vivarelli: era davvero lui Sirius? Il dettaglio che non convince

L’ennesimo dettaglio su Nicola Vivarelli ha portato a pensare che non fosse nemmeno lui il Sirius che corteggiava Gemma. Ecco che cosa sta succedendo

Uomini e Donne: ancora polemiche su Nicola Vivarelli

Nicola Vivarelli è al centro dell’attenzione in queste settimane per essere andato a Uomini e Donne a corteggiare Gemma Galgani. I due si sono scambiati dei messaggi nel nuovo format del programma di Maria De Filippi e poi, con il ritorno alla versione classica, si sono incontrati. Quello che ha creato scalpore è l’età di Nicola: ha soltanto 26 anni.

Dalla sua prima apparizione in tv, ovviamente, gli utenti sono andati alla ricerca di chi fosse e del suo profilo social. Lui si è presentato come un ufficiale che cerca la donna matura della sua vita. Dai social, invece, è emerso tutt’altro. Innanzitutto è un modello ed è iscritto ad un’agenzia e dalle foto del suo profilo, alcune anche senza veli, non sembra che sia un ragazzo così serio e profondo.

Inoltre, due sue ex fidanzate hanno affermato che, senza ombra di dubbio, Nicola è in televisione solamente per la popolarità, non di certo per Gemma. Una delle due è stata lasciata perché aveva 20 anni più di lui, come è possibile che adesso sia interessato ad una signora di 71 anni? Ma non solo. In queste ore ci sono dei dubbi anche sul fatto che fosse davvero lui Sirius.

Il dettaglio che ha creato scompiglio

Non sono bastate tutte le cose elencate poco prima, aggiunte al fatto che Nicola ha anche offeso Jack Vanore alcuni anni fa, volto importantissimo di Uomini e Donne. No, in queste ore, infatti, Il Vicolo delle News ha sollevato un dubbio molto importante.

Quando Gemma e Sirius chattavano, lui ha deciso di mandarle una foto dei suoi occhi. Gli occhi della foto erano verdi, con sopracciglia folte e qualche rughetta. Questo ha portato la dama di Torino a pensare che non avesse affatto 26 anni ma che fosse molto più grande.

Ma quando Sirius si è rivelato, i suoi occhi non corrispondono molto a quella foto che è stata mandata durante la chat. Lui in realtà ha occhi azzurri e ha un volto molto disteso vista la giovane età. Insomma, voi che cosa ne dite guardando le immagini qui sotto messe a confronto da Isa&Chia? Nicola è davvero Sirius o è tutto parte di un copione e di un gioco di qualche agenzia?