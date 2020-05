Federica Sciarelli guai in vista per la conduttrice di Chi l’ha visto “esposto e querela”

Guai in arrivo per Federica Sciarelli, contro la conduttrice di Chi l’ha visto? esposto e querela per aver diffamato la Lombardia

Sono in arrivo dei guai per la conduttrice di ‘Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli. La nota conduttrice porta avanti il suo programma ormai da molti anni, che va in onda il mercoledì sera su Rai tre. Nella sua trasmissione si occupa di persone scomparse e di casi di cronaca non risolti. Quello che sta succedendo contro di lei è stato annunciato dalla Lega, mediante Massimiliano Capitanio, deputato e segretario della bicamerale.

Cosa è successo? E’ stato detto che sarà emanato un esposto contro la Sciarelli per aver diffamato la Lombardia. Il deputato ha infatti annunciato che sarà presentata una querela nei confronti della conduttrice. Capitanio ha annunciato la notizia nel corso di un intervento nella commissione di Vigilanza Rai, mentre si stava tenendo l’audizione di Angelo Cardani, presidente dell’Agcom.

Federica Sciarelli ha diffamato la Lombardia e la Lega

Il parlamentare della Lega ha detto che fra le querele c’era anche quella contro la Sciarelli. Secondo quanto detto dal parlamentare durante la i trasmissione ‘Chi l’ha visto?’di mercoledì si è verificato un fatto gravissimo. Pare che la Sciarelli e la redazione abbiano diffamato la Regione Lombardia dando voce ad una mail di una ascoltatrice, ricca di falsità inaccettabili.

Il deputato ha specificato che quanto avvenuto durante la trasmissione è inammissibile in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. La Sciarelli con quel gesto ha diffamato il partito della Lega visto che ha attribuito l’invito ad impiccare Silvia Romano proprio ad un esponente del partito. IN più, ha detto il parlamentare, la persona indicata dalla Sciarelli come autore del gesto non è un tesserato della Lega.

Il parlamentare Capitanio avverte la Sciarelli che andrà avanti

Nel suo discorso il parlamentare della Lega Capitanio ha anche voluto aggiungere che quanto è successo è qualcosa di inaudito. Lo ha anche definito un gesto che nella storia del giornalismo è da condannare assolutamente. Parlare male della Lombardia per una mail falsa e diffamatoria è qualcosa di indegno ed è ancor peggio che avvenga nella tv di Stato.

Capitanio ha avvisato la Sciarelli e la redazione che se quanto è avvenuto è stato fatto per attaccare la Lega questo atteggiamento non verrà tollerato. Il deputato è dunque pronto per proseguire con esposti e querele e ha anche chiesto la veridicità delle mail.