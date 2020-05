Fedez scioccato per quello che ha fatto il figlio Leone “Non fatelo mai” (FOTO)

E’ scioccato Fedez per quanto ha fatto il figlio Leone, il bambino ha fatto la pipì sul tappeto, ma invita gli altri a non farlo

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo la quarantena con il figlio Leone, che si sta facendo un birbantello. In questi giorni il rapper ha infatti dedicato molto tempo al figlio, che ne combina delle belle. Il piccolino sta crescendo e si sta rivelando un mattacchione. Ha fatto anche qualcosa che ha scioccato Fedez, tanto che lo ha condiviso con i fan.

Cosa ha fatto Leone? In questi giorni Fedez ha dovuto badare al figlio visto che la moglie Chiara Ferragni ha dovuto allontanarsi per lavoro. Come sappiamo, il settore musicale al momento è fermo e quindi Fedez non può muoversi. Il rapper milanese come tanti altri è in attesa di disposizioni che permettano di riprendere anche l’attività musicale.

Fedez stupito dal figlio Leone

Nel frattempo si dedica al figlio e deve stare attento a quello che combina. Il rapper ha postato una story divertente sul ménage che si tiene nella sua casa. Il piccolo Leone nel video corre in salone con addosso solo un accappatoio. Incredulo e sbalordito, Fedez dice ai fan che cosa ha fatto il piccolo. Leone ha fatto la pipì sul tappeto e il rapper è rimasto scioccato ma anche divertito.

Stupito nell’aver visto il figlio correre e fare la pipì sul tappeto del salone ha detto ai fan di non lasciare mai correre il figlio nudo per casa. Perché, come è accaduto a lui, potrebbero combinarne delle belle. Per far vedere ai fan cosa ha fatto il piccolo ha ripreso la macchia di pipì sul tappeto. Il rapper dunque continua a far divertire i fan con le sue gag e le sue battute. (Continua dopo la foto)

Chiara e Fedez scenette di vita familiare

Passata la fase della querelle con il Codacons, i due si divertono a vivere scenette di vita familiare tranquilla. Anche il bellissimo Leone adesso è molto conosciuto ed è diventato il beniamino dei followers. Anche Chiara diverte il pubblico, e Fedez non perde occasione di riprenderla.

In un video la bella ferragni, con addosso una minigonna e una felpa, e ovviamente con la mascherina, stava prendendo la borsa per uscire. Dal divano Fedez l’ha ripresa col cellulare, poi le salta addosso e lei mostra le dita medie alzate. Rimasto male dal gesto della moglie, Fedez ha aggiunto nella sua storia una battuta ironica, dicendo quanto amore.