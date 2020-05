La signora Bonolis torna ad indignare il web, regalo extra lusso per la Bruganelli: “Piantala di prenderci in giro” [FOTO]

Sonia Bruganelli nel mirino dei leoni da tastiera

Sonia Bruganelli è finita ancora una volta al centro delle polemiche. La moglie di Paolo Bonolis è solita a condividere sui suoi canali social delle foto o clip dove mette in bella evidenza degli acquisti o doni di lusso. Molte volte ostenta la sua ricchezza mostrandosi su jet privati oppure frequentando dei luoghi esclusivi.

Atteggiamento che non piace a gran parte del popolo del web che puntualmente la critica aspramente sotto i contenuti postati sia su Instagram che Facebook. Un atteggiamento considerato irrispettoso già prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19, figuriamo in questi ultimi tre mesi quando milioni di italiani sono rimasti senza lavoro e con pochissimi soldi causa emergenza sanitaria.

Lady Bonolis e la nuova provocazione social

Nonostante il periodo di difficoltà, Sonia Bruganlli è tornata a provocare sui social network. Nello specifico, Lady Bonolis ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui è ben visibile un nuovo profumo Chanel. Lo scatto in questione è accompagnato dalla seguente didascalia: “Pensieri che ti fanno sentire bene”. In un periodo di crisi economica ma anche d’emergenza sanitaria per il Coronavirus, per molti utenti web sembra un vero e proprio oltraggio alla miseria.

Infatti, in pochissimo tempo sotto il contenuto sono apparsi dei commenti al vetriolo: “Ma.. È il caso? In questa crisi epocale pubblicare queste foto.. Sono indignata”; “Sono scioccata, ma piantala chi vuoi prendere in giro qui ci sono famiglie disperate e promuoviamo Chanel, ma vergognatevi, l’umiltà è dei grandi il resto è pizza e fichi!”. (Continua dopo il post)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis lavorano per Avanti un altro

Nel frattempo Sonia Bruganelli e la sua società di produzione e casting SDL 2005 si stanno occupando della nuova edizione di Avanti un altro. In attesa di vedere su Canale 5 gli altri episodi inediti bloccati nel mese di marzo, Paolo Bonolis e la sua squadra lavorano per l’autunno. Nel frattempo si è chiusa l’ottava stagione in replica di Ciao Darwin – Terre Desolate, riscuotendo un grandissimo successo a livello d’ascolto.