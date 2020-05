Katia Ricciarelli e Pippo Baudo clamoroso scoop, che succede tra loro?

Katia Ricciarelli si lascia andare alle confidenze

Katia Ricciarelli ospite anche se virtualmente da Lorella Cuccarini e Alberto Matano si è confidata con la conduttrice raccontando del suo rapporto con Pippo Baudo. Il coronavirus ha cambiato la vita di tutti, probabilmente anche la loro. La coppia è sposata dal 1986, tali sono rimasti fino al 2004. La relazione tra i due ha fatto sognare il pubblico, mettendo insieme l’amore è la musica, una storia d’altri tempi, una storia che ha qualcosa di parecchio romantico.

Dal divorzio in poi le cose tra loro si sono rovinate sempre di più, Fino a non riuscire a mantenere un rapporto civile. Troppe liti, troppe discussioni. Quando poi la cantante andò ospite da Mara Venier, approfittò per dire una cosa fondamentalmente importante.

Ai tempi Pippo Baudo aveva scritto il libro nel quale parlava di un suo profondo desiderio. Avrebbe voluto fare pace con tutte le sue ex. Così Katia gli lanciò un messaggio dicendogli che avrebbe tanto voluto far pace con lui, per poter parlare come due vecchi amici. D’altronde Hanno condiviso qualcosa di tanto importante come un matrimonio.

Katia Ricciarelli il ricongiungimento con Pippo durante la quarantena

Katia Ricciarelli ha raccontato che la quarantena ha permesso loro di fare passi da gigante, così in questi giorni si sono sentiti anche più volte. Si sono chiamati per sapere come stavano, come stava procedendo la quarantena. Poi un messaggio dolce E romantico da parte di Pippo che le ha raccomandato di stare attenta, di uscire il meno possibile di riguardarsi.

Tutto Questo le ha fatto tanto piacere. A questo punto possiamo dire che la crisi è rientrata, non stanno insieme, ma sono ottimi amici. Ci voleva visto che per tanti anni si sono voluti bene davvero.

Ecco cosa hai cambiato durante il periodo della quarantena per l’ex coppia

Poi non si poteva non parlare del coronavirus. La cantante ha raccontato di essere traumatizzata da questa storia. Chiunque in Italia e da qualsiasi parte del mondo ne uscirà davvero provato. Eppure dice bisogna abituarsi perché passerà tanto tempo prima di trovare una reale soluzione.La donna in questi giorni è andata a Venezia a fare una bella passeggiata. Ne aveva tanto bisogno, voleva staccare la spina, ma con mascherina e guanti si è sentita davvero troppo a disagio.

Eppure non può fare diversamente perché sa bene che ha bisogno e che non si può passare una vita in casa, al momento non c’è alternativa a guanti e mascherina. Lancia quindi un messaggio a tutta la popolazione che la segue. Bisogna fare attenzione ma non rinunciare ognuno alla propria vita.