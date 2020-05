Pago sotto accusa dopo la rottura con Serena: “Hai ferito Tommy, tutta colpa di…” (FOTO)

Pago e Serena si sono, ormai, lasciati, ma in queste ore il cantante è stato messo sotto accusa da alcuni utenti di Instagram. La coppia ha deciso di non rendere noti i motivi che li hanno spinti ad interrompere la loro storia e questo ha generato molte domande negli utenti.

Inoltre, restano molte perplessità anche sul ruolo di Miriana Trevisan in tutta questa storia. Nonostante lei stessa abbia smentito di essere la causa della separazione tra i due, il web continua ad avere dei dubbi. Vediamo cosa è successo.

Il web mette sotto accusa Pago

Dopo l’annuncio della rottura tra Pago e Serena e dopo il chiarimento di Mirina, il web ha messo sotto accusa Pacifico. Al di sotto del post in cui il cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, alcuni utenti lo hanno accusato di essere il colpevole della separazione, pertanto, lo hanno invitato a tornare sui suoi passi. Altri, invece, sono stati decisamente più rigidi e lo hanno accusato di una cosa molto grave. Nel caso specifico, c’è chi ha detto che il cantante abbia fatto soffrire moltissimo Tommy, il figlio della Enardu.

Con questi continui tira e molla, convivenze e poi separazioni, infatti, il ragazzo pare sia stato fortemente destabilizzato e la colpa è stata attribuita al cantante. Dopo la pubblicazione di questo commento, però, molte altre persone sono intervenute per manifestare la loro opinione. Come è normale che sia, le persone si sono schierate da una e dall’altra parte prendendo posizioni molto rigide. (Continua dopo il post)

Le parole di Miriana e il silenzio di Serena

Da un lato ci sono coloro i quali sono felici di questa decisione in quanto non tollerano la Enardu. La maggior parte di questi individui ritiene che l’artista debba tornare con la showgirl Miriana Trevisan. Altri, invece, hanno messo sotto accusa Pago accusandolo di non essere riuscito ad andare oltre e a perdonare sul serio la sua compagna.

In tutto ciò, poi, si è inserita anche Miriana Trevisan. Quest’ultima ha registrato una diretta nella quale ha chiarito di non c’entrare nulla con la separazione dei due piccioncini. Dopo la fine della storia con Pacifico, infatti, i due hanno deciso che non si sarebbero raccontati mai questioni inerenti le loro relazioni. Serena, invece, dopo aver dato l’annuncio, ha preferito non intervenire nuovamente sulla questione.