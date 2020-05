Lecco: si cerca il 24enne Giovanni Sottocornola, scomparso da 9 giorni

Ansia per il ventiquattrenne Giovanni Sottocornola, uno studente residente a Calco, nella provincia di Lecco. Il giovane è scomparso da ormai nove giorni senza dare alcuna notizia di sé. Pare che alcuni resti di bivacchi e dei rami spezzati siano stati trovati nella zona boschiva che costeggia l’Adda. Anche il Sindaco ha esortato la popolazione a collaborare alle ricerche del ragazzo.

Lecco: serrate le ricerche per Giovanni Sottocornola

Apprensione nel Comune di Calco, in provincia di Lecco. Nella giornata del 10 maggio 2020, Giovani Sottocornola si è allontanato dalla sua abitazione nella quale viveva con i genitori senza lasciare alcun messaggio o avviso. Il ventiquattrenne ha fatto perdere le sue tracce verso le ore 22:00. Non ha portato con sé il cellulare o altri effetti personali.

Il giovane è iscritto al Politecnico di Lecco, dove studia Ingegneria. I genitori sono molto preoccupati e sperano di poter riabbracciare presto il loro adorato figlio. Le Forze dell’Ordine stanno setacciando la zona circostante ma, ad ora, non si è giunti ad alcun risultato.

In particolare, le ricerche si stanno concentrando nell’area circostante l’abitazione del giovane, una casa situata nella zona boschiva di Calcio, in provincia di Lecco. Sono al lavoro Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e cani molecolari, oltre a diversi volontari.

Il giovane potrebbe trovarsi in difficoltà

Il Sindaco Stefano Motta ha lanciato un appello a tutti i cittadini, invitandoli a contribuire al ritrovamento del giovane e a non perdere la speranza. Nella giornata di ieri 18 maggio, le ricerche sono riprese. Sono state battute tutte le zone limitrofe all’Adda e la vasta zona boschiva.

Sembra che siano state trovate tracce del passaggio di qualcuno, anche se non è possibile affermare con certezza che si tratti proprio del ventiquattrenne che studia a Lecco. Le squadre preposte hanno rinvenuto nel bosco resti di bivacchi. Alcuni rami spezzati invece, potrebbero essere stati utilizzati come giaciglio di fortuna.

Giovanni Sottocornola, scomparso da Calco (Lecco) nella giornata del 10 maggio scorso, è molto alto (1.90). Ha un fisico atletico, capelli castani corti e occhi marroni. Ancora ignote le motivazioni legate alla sua scomparsa. Una prima ipotesi potrebbe essere legata a difficoltà nello studio che avrebbero portato Giovanni a lasciare la casa che condivideva con i suoi genitori volontariamente.

In un secondo momento, potrebbe aver perso la cognizione del tempo e dello spazio ed essere caduto in uno stato confusionale, non riuscendo a rientrare a casa. Al momento, tutte le piste restano aperte.