Lorella Cuccarini e Alberto Matano lasciano lo studio de La vita in diretta: il motivo [FOTO]

Il gesto simbolico di Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Da lunedì 18 maggio 2020 l’Italia ha iniziato una nuova fase dopo il periodo di quarantena dovuta al Covid-19. Gran parte delle attività sono tornate a funzionare e pian piano si sta tornando alla normalità. Una conferma di tutto ciò l’hanno data anche i due conduttori de La vita in diretta. Alberto Matano e Lorella Cuccarini in modo simbolico, hanno fatto un gesto inatteso per sentire la loro vicinanza a tutti i cittadini del nostro Paese.

Infatti, durante l’anteprima dello storico rotocalco di Rai Uno si sono fatti trovare fuori dallo studio situato in via Teulada a Roma. Ovviamente muniti dei rispettivi microfoni intenti a dare il via al nuovo appuntamento. Ricordiamo che La vita in diretta in questi tre mesi non si è mai fermata. Anzi per i primi due è andata in onda anche con un orario prolungato per informare gli italiani su quello che stava accadendo nella Penisola a causa del Coronavirus.

I due conduttori de La vita in diretta all’esterno dello studio

Durante l’anteprima de La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha spiegato al pubblico per quale ragione lei e il collega Alberto Matano si trovavano all’esterno dello studio: “Abbiamo aspettato tanto per raccontare questa giornata di ripartenza e per l’occasione abbiamo voluto partire appena fuori dallo studio”.

I due padroni di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno, infatti, muniti di microfono e cartellina sono apparsi sul piccolo schermo. I due, infatti, erano intenti a salire le scale d’emergenza, all’esterno dello studio dove solitamente presentano il format. Nel primo appuntamento settimanale, quindi, rispetto agli altri giorni in cui si vedono i due professionisti entrare da dietro al led, stavolta il pubblico è rimasto sorpreso nel vederli in un luogo insolito. (Continua dopo la foto)

Lorella e Alberto sorprendono il pubblico di Rai Uno

Prima di partire con la puntata vera e propria de La vita in diretta, il giornalista calabrese Alberto Matano ha detto che lui e la collega romana Lorella Cuccarini sono fuori dallo studio per respirare questo cielo.

“Quest’ultimo racconta che dopo la chiusura che abbiamo documentato in questi mesi, oggi, invece, possiamo ripartire. Incontrare gli amici, andare al ristorante, andare dal parrucchiere, fare tante cose della nostra vita normale ma sempre in sicurezza e con responsabilità”, ha confidato l’ex mezzo busto del Tg1. Quindi, come gran parte degli italiani, anche i due professionisti hanno dato un segno di ripresa e libertà che negli ultimi tre mesi ci era stata privata.