Enzo Capo replica a Pamela Barretta con un video spiazzante: “Non voglio aggiungere altro” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Pamela Barretta è tornata in studio per raccontare le evoluzioni della storia con Enzo Capo. Quest’ultimo, purtroppo, non ne ha voluto sapere più nulla di tutta questa storia ed ha deciso di chiudere tutti i ponti con la dama.

Questa decisione ha generato un po’ di sgomento tra i presenti, specie perché nessuno si aspettava questa totale indifferenza da parte del protagonista. A distanza di poche ore, però, sul profilo Instagram dell’imprenditore è apparso un video spiazzante con il quale l’uomo ha voluto mettere a tacere la Barretta per sempre.

Il video spiazzante di Enzo Capo

Il fatto che Enzo Capo abbia deciso di rifiutare l’ospitata in puntata lasciando Pamela Barretta tra le lacrime ha generato molte perplessità. In molti hanno cominciato a credere che il cavaliere non fosse così interessato alla dama per avere una reazione così estrema e drastica. Ad ogni modo, a distanza di poco tempo, il napoletano ha deciso di manifestare il suo punto di vista su Instagram. Il protagonista, però, si è limitato a pubblicare un video nel quale sono raggruppati i momenti salienti del loro percorso.

Dalla clip in questione si vede il momento in cui i due tornarono in studio per annunciare la loro rottura, poi sono spuntati i dietro le quinte della puntata e anche alcuni screenshot inerenti la guerra social a cui i due hanno dato luogo. In particolar modo, Enzo ha voluto sbugiardare la donna in merito ad alcune offese pronunciate da lei nei giorni passati. La dama ha sempre negato di aver chiamato porco il suo ex, ma la verità sembra non essere questa. (Continua dopo il video)

Il web si schiera con Pamela Barretta

Enzo Capo ha pubblicato un video in cui è presente la IG Stories in cui Pamela Barretta lo associava a questo tipo di animale. Inoltre, l’imprenditore ha voluto anche mettere in evidenza le dichiarazioni discordanti della protagonista in merito ai motivi che li hanno spinti ad interrompere la relazione. Subito dopo la pubblicazione di questo contenuto, numerosi utenti sono intervenuti per commentare.

La maggior parte di essi, però, si è schierata a favore di Pamela In molti, infatti, hanno esortato Enzo a smetterla di fare il ragazzino e di affrontare le sue responsabilità. Altri, invece, non hanno apprezzato il fatto che abbia deciso di disertare la puntata ed il confronto per poi dare luogo ad una nuova battaglia via social.